ابراهيم سعدون

برلمان دونيتسك يقرر وقف تنفيذ حكم الإعدام بحق إبراهيم سعدون

2022-07-08 / 12:53
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هبة بريس

أعلن برلمان جمهورية دونيتسك، اليوم الجمعة، عن قرار وقف تنفيذ أحكام الإعدام بحق الأجانب وضمنهم المغربي ابراهيم سعدون.

وجاء في بيان السلطات: “بالنظر إلى أنه لا يمكن وضع تدبير استثنائية للعقاب إلا للجرائم الخطيرة بشكل خاص التي تنتهك الحياة، وكذلك للجرائم الفردية المرتكبة أثناء الحرب أو في حالة قتالية، ونظرا للحاجة إلى حماية سيادة جمهورية دونيتسك الشعبية وسلامتها الإقليمية ومصالحها في الوضع العسكري السياسي الحالي، يقترح مشروع القانون إيقاف تنفيذ عقوبة الإعدام”.

واعتمد النواب قانون “التعديلات على المادة 202 من القانون التنفيذي الجنائي لجمهورية دونيتسك الشعبية”.

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