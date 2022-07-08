مضيان يقود لائحة الاستقلال في الانتخابات التشريعية الجزئية بالحسيمة

2022-07-08 / 12:34
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هبة بريس - مكتب طنجة

وضع حزب الاستقلال رسميا لائحة مرشحيه الذين سينافسون على المقاعد المخصصة في الانتخابات التشريعية الجزئية المزمع تنظيمها يوم 21 يوليوز من السنة الجارية .

وضمت لائحة حزب الاستقلال القيادي نور الدين مضيان، عضو اللجنة التنفيذية، وكيلا للائحة، ومحمد حموداني، ومحمد أبركان، وعبدالكريم فرحي، حيث ستنافس كل من احزاب التجمع الوطني للاحرار، الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، الاصالة والمعاصرة، الحركة الشعبية ،الاتحاد الدستوري، والعدالة والتنمية.

وكانت المحكمة الدستورية قد افرجت شهر ماي الماضي عن تفاصيل قرارها القاضي بإلغاء انتخاب أربعة برلمانيين بالدائرة الانتخابية الحسيمة دفعة واحدة، بسبب عدم احترام حالة الطوارئ الصحية خلال التجمعات الانتخابية واعتماد صور منفردة في الملصقات.

البرلمانيون الأربعة المعنيون بالقرار هم نور الدين مضيان، رئيس الفريق الاستقلالي بمجلس النواب، ومحمد الأعرج، الوزير السابق عضو المكتب السياسي لحزب الحركة الشعبية، ومحمد حموتي، القيادي في حزب الأصالة والمعاصرة، وبوطاهر البوطاهري، النائب البرلماني عن حزب التجمع الوطني للأحرار.

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