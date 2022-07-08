قطر تمنع تناول الكحول داخل ملاعب كأس العالم

هبة بريس - وكالات

كشف مصدر لوكالة رويترز، خطط كأس العالم لكرة القدم 2022 مشيرا الى أن الملاعب في قطر ستكون خالية من الكحوليات، مع السماح فقط ببيع الجعة خارج الملاعب قبل وبعد بعض المباريات.

وقال المصدر لرويترز: ”في الملاعب لم تكتمل الخطط بعد ولكن المناقشات الحالية تتعلق بالسماح للمشجعين بالحصول على الجعة عند الوصول وعند مغادرة الاستاد، لكن لن تقدم خلال المباراة أو داخل الاستاد“.

وستقام نهائيات كأس العالم هذا العام لأول مرة في بلد إسلامي وسط قيود صارمة على الكحول، ما يفرض تحديات استثنائية على المنظمين في بطولة تشهد غالبا تناول المشجعين للجعة مع وجود رعاة من العلامات التجارية المنتجة لهذه المشروبات.

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