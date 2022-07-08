قطر تمنع تناول الكحول داخل ملاعب كأس العالم

2022-07-08 / 12:24
0
هبة بريس - وكالات

كشف مصدر لوكالة رويترز، خطط كأس العالم لكرة القدم 2022 مشيرا الى أن الملاعب في قطر ستكون خالية من الكحوليات، مع السماح فقط ببيع الجعة خارج الملاعب قبل وبعد بعض المباريات.

وقال المصدر لرويترز: ”في الملاعب لم تكتمل الخطط بعد ولكن المناقشات الحالية تتعلق بالسماح للمشجعين بالحصول على الجعة عند الوصول وعند مغادرة الاستاد، لكن لن تقدم خلال المباراة أو داخل الاستاد“.

وستقام نهائيات كأس العالم هذا العام لأول مرة في بلد إسلامي وسط قيود صارمة على الكحول، ما يفرض تحديات استثنائية على المنظمين في بطولة تشهد غالبا تناول المشجعين للجعة مع وجود رعاة من العلامات التجارية المنتجة لهذه المشروبات.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of رسميا.. تعيين فوزي البنزرتي مدربا لفريق الرجاء الرياضي

رسميا.. تعيين فوزي البنزرتي مدربا لفريق الرجاء الرياضي

2022-07-08 / 10:43
Photo of بعد تحديد هوية المتأهلين.. الجامعة تبرمج مبارتي نصف نهائي كأس العرش بفاس

بعد تحديد هوية المتأهلين.. الجامعة تبرمج مبارتي نصف نهائي…

2022-07-08 / 09:43
Photo of نادال ينسحب من ويمبلدون ويمنح كيريوس بطاقة النهائي

نادال ينسحب من ويمبلدون ويمنح كيريوس بطاقة النهائي

2022-07-07 / 21:24
Photo of التونسية أنس جابر أول عربية وإفريقية تصل نهائي ويمبلدون

التونسية أنس جابر أول عربية وإفريقية تصل نهائي ويمبلدون

2022-07-07 / 16:58
Photo of كرة القدم النسوية.. الكاف تكشف عن القائمة الأولية لجوائز 2022

كرة القدم النسوية.. الكاف تكشف عن القائمة الأولية لجوائز…

2022-07-07 / 16:29
Photo of استنفار و سدود أمنية بعين السبع لتأمين ديربي “العربي الزاولي” بالبيضاء

استنفار و سدود أمنية بعين السبع لتأمين ديربي “العربي…

2022-07-07 / 12:05
Photo of حصيلة المشاركة المغربية بوهران 2022.. 33 ميدالية منها 3 ذهبيات

حصيلة المشاركة المغربية بوهران 2022.. 33 ميدالية منها 3…

2022-07-07 / 11:48
Photo of بمشاركة المغرب.. القاهرة تستضيف بطولة أمم إفريقيا لكرة اليد

بمشاركة المغرب.. القاهرة تستضيف بطولة أمم إفريقيا لكرة اليد

2022-07-07 / 10:35
Photo of نادال يفوز بـ”سوبر تاي بريك” ويبلغ نصف نهائي ويمبلدون

نادال يفوز بـ”سوبر تاي بريك” ويبلغ نصف نهائي ويمبلدون

2022-07-06 / 20:09
Photo of كازا إيفنت: “سيتم إرجاع ثمن تذاكر الديربي من يومين ل5 عبر الحسابات البنكية”

كازا إيفنت: “سيتم إرجاع ثمن تذاكر الديربي من يومين…

2022-07-06 / 15:07

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق