عيد الأضحى.. “نارسا” تدعو مستعملي الطريق إلى التحلي باليقظة والحذر

هبة بريس

دعت الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية (نارسا)، كافة مستعملي الطريق، وعلى وجه الخصوص الراجلين وسائقي الدراجات العادية والنارية وسائقي مختلف أصناف العربات، إلى ضرورة التحلي باليقظة والحذر أثناء استعمال الطريق.

وحثت الوكالة ، في بلاغ لها اليوم الجمعة بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك برسم سنة 1443 هجرية، مستعملي الطريق على اتخاذ كافة الاحتياطات والتدابير اللازمة لتوفير شروط الوقاية والسلامة الطرقية، خاصة وأن الفترة الصيفية تعرف ارتفاعا مهما في حجم التنقلات مما يتسبب في ارتفاع عدد ضحايا حوادث السير.

ومن أجل توفير كافة شروط الوقاية والسلامة الطرقية خلال عيد الأضحى المبارك، يضيف المصدر ذاته، تهيب الوكالة بكافة السائقين بمختلف فئاتهم أن يلتزموا باحترام التدابير المتعلقة أساسا بإخضاع العربات للصيانة الميكانيكية والفحص التقني الدقيق لأجهزة السلامة والتأكد من صلاحيتها وخلوها من كل الأعطاب والشوائب التقنية التي من شأنها التسبب في وقوع حوادث السير خاصة سلامة العجلات وأجهزة الحصر والنوابض وماسحات الزجاج وغيرها.

كما دعت الوكالة مستعملي الطريق إلى أخذ قسط وافر من الراحة بالنسبة للسائق حتى يتمكن من القيادة بشكل آمن وسليم لأن الإرهاق والتعب يتسببان في فقدان التركيز وضعف القدرة الإدراكية مما يؤثر سلبا على تقييم المسافات والسرعة ويصاحب ذلك اضطراب أثناء القيام بالمناورات أثناء السياقة وبالتالي البطء في اتخاذ القرار المناسب.

وأضافت أنه يتعين من أجل الاستعداد للسفر، التحديد المسبق لمسار التنقل من أجل تفادي المفاجآت غير السارة والأخطار المحتملة، وتنظيم الأمتعة والبضائع وربطها بإحكام وعدم تحميل العربة أكثر من الحمولة المسموح بها، خاصة بالنسبة لسائقي نقل البضائع ووسائل النقل العمومي للمسافرين لأن ذلك يشكل خطرا على سلامة باقي مستعملي الطريق، وكذا الحرص على احترام كافة التدابير الصحية والوقائية المعتمدة من قبل السلطات المختصة للاحتراز من تفشي فيروس كورونا ولتوفير الظروف الملائمة للاحتفال بعيد الأضحى المبارك.

أما أثناء السير، يبرز البلاغ ، فيجب التخفيض من السرعة والحرص على ملاءمتها مع الظروف البيئية للطريق مع الالتزام التام بقواعد السير والمرور وضوابطه خصوصا على مستوى المنعرجات والمنحدرات والطرق الوعرة والملتوية، وضرورة احترام مسافة الأمان القانونية بين العربات داخل المجال الحضري وخارجه، وعلى وجه الخصوص في الطرق الوطنية والطرق السيارة.

وفي نفس السياق ، تدعو الوكالة، إلى جلوس الأطفال الذين تقل أعمارهم عن عشر سنوات في المقاعد الخلفية مع وجوب استعمال أحزمة السلامة سواء بالنسبة لراكبي المقاعد الأمامية أو الخلفية بالإضافة إلى راكبي حافلات النقل العمومي للمسافرين، وعدم استعمال الهاتف النقال أثناء السياقة وعدم استعمال شريط التوقف العاجل في الطريق السيار، وكذا تجنب السير على شكل قافلة متلاصقة واحترام القواعد الخاصة بالتجاوز أو الوقوف والتوقف مع تفادي المناورات المفاجئة.

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