القضاء يبرئ بلاتر وبلاتيني في قضية الاحتيال على “فيفا”

هبة بريس - وكالات

أصدر القضاء السويسري، اليوم الجمعة، حكما ببراءة السويسري جوزيف بلاتر الرئيس السابق للاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” والفرنسي ميشيل بلاتيني الرئيس السابق للاتحاد الأوروبي للعبة “يويفا”، في قضية الاحتيال على “فيفا”.

وحسب “فرانس برس”، رفضت المحكمة الجنائية الفيدرالية السويسرية، طلب الادعاء بالسجن لمدة عام وثمانية أشهر مع وقف التنفيذ، بعد تحقيق ضخم بدأ في عام 2015 واستمر لمدة 6 أعوام.

وكان بلاتر وبلاتيني قد خضعا للمحاكمة أمام القضاء السويسري باتهامات من بينها الاحتيال على الفيفا، وذلك فيما يتعلق بتحويل مبلغ مليوني فرنك سويسري (1.8 مليون يورو) إلى بلاتيني في عام 2011، بداعي أنها نظير عمل استشاري قدمه للفيفا بين عامي 1998 و2002.

وطالب الادعاء بتوقيع عقوبة الحبس لمدة عام واحد وثمانية أشهر مع إيقاف التنفيذ على كل من بلاتر وبلاتيني، إضافة إلى تغريم بلاتيني 2.2 مليون فرنك سويسري، وهو ما يعادل مبلغ التحويل مضافا إليه ضرائب الضمان الاجتماعي التي دفعها الفيفا.

وكانت القضية قد أثيرت عام 2015، وأنهت فترة رئاسة بلاتر للفيفا، كما أوقفت حملة ترشح بلاتيني لخلافته.

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