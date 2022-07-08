رسميا.. تعيين فوزي البنزرتي مدربا لفريق الرجاء الرياضي

2022-07-08 / 10:43
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هبة بريس

أعلن نادي الرجاء الرياضي، مساء اليوم الخميس، تعاقده مع التونسي فوزي البنزرتي للإشراف على عارضته التقنية خلفا لرشيد الطاوسي، الذي أقيل من منصبه بسبب سوء النتائج.

وكشف عزيز البدراوي، رئيس نادي الرجاء، في تدوينة عبر تقنية “سطوري” في حسابه الرسمي بتطبيق “إنستغرام”، أنه تم التعاقد مع البنزرتي، لقيادة الفريق الأول خلال الموسم المقبل، بمساعدة مواطنه التونسي عماد بن يونس وهشام أبو شروان.

وأكد أن التركيبة البشرية للفريق الأول، ستشهد العديد من التغييرات، استعدادا للموسم الكروي المقبل، حيث كتب”سنغير 85 في المائة من التركيبة البشرية لفريق الرجاء الموسم الكروي المقبل”.

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