مديرية الأرصاد: ارتفاع في درجات الحرارة قد يتجاوز المعدل الشهري
أفادت المديرية العامة للأرصاد الجوية بأن درجات الحرارة ستعرف ارتفاعا ملموسا قد يتجاوز المعدل الشهري ب 5 إلى 10 درجات، وذلك نتيجة لصعود كتل هوائية حارة وجافة قادمة من الصحراء الكبرى نحو جنوب، وسط شمال وشرق المملكة.
وأوضح بلاغ للمديرية أن هذه الموجة الحرارية، والمعروفة بظاهرة “الشرقي”، ستمتد خلال نهاية هذا الأسبوع والأسبوع المقبل لتشمل معظم مناطق البلاد، خاصة منها الأقاليم الجنوبية، سوس، تادلة، الحوز، الرحامنة، الشياضمة، تانسيفت، هضاب الفوسفاط ووالماس، سايس، والمناطق الداخلية لكل من الغرب واللوكوس والشاوية وعبدة، بالإضافة إلى المناطق الشرقية والجنوبية الشرقية للمملكة.
وأبرز أن درجات الحرارة العليا ستتراوح ما بين 46 و49 درجة، من يوم غد الجمعة إلى غاية يوم الأحد المقبل، بكل من داخل الأقاليم الجنوبية، والمناطق الداخلية لكل من سوس والشياضمة وعبدة، في حين ستتراوح ما بين 39 و45 درجة خلال نفس الفترة بكل من سوس، سهول تادلة، الحوز، الرحامنة، الشياضمة، تانسيفت، هضاب الفوسفاط ووالماس، سايس، اللوكوس والمناطق الداخلية لكل من الغرب والشاوية ودكالة، بالإضافة إلى المناطق الشرقية والجنوبية الشرقية للبلاد.
وأضافت المديرية العامة للأرصاد الجوية أنه من المرتقب أن تستمر موجة الحر وتهم خلال الأسبوع المقبل معظم مناطق البلاد مع ارتفاع ملموس في درجات الحرارة.
20 تعليقات
اللهم لطفك بنا يآرب ولا حولة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم..
اللهم برد علينا يا أرحم الراحمين إنك سميع مجيب الدعاء يآرب…
نصيحتي لكم جميعا شرب الماء بكثرة لأن جسمنا ينفد الماء عبر العرق ..الماء ثم الماء.
ارجوكم خذوا الحيطة والحذر وعدم التهور والتهاون بصحتكم اكثروا من شرب الماء..
قال تعالى في كتابه الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ( وجعلنا من الماء كل شيء حيى. )الماء هو الحياة لهذا اكثروا من شربه؛ وبالاخص في هذه الفترة الصيفية التي تعرف إرتفاع درجة الحرارة…
احذروا من ضربات الشمس إنها تؤدي إلى بعض الاحيان الى الوفاة لطفك بنا يآرب وأنت أرحم الراحمين..
في ارتفاع درجة الحرارة تكثر الحشرات المضرة وكذالك العقارب والافاعي وغيرها لهذا خذوا الحيطة والحذر منهم..وسترك يآرب..
يجب على الإعلام أن يقوم ببرامج تحسيسية وتوعوية من خطورة درجة الحرارة وما تسببه..
خلال هذه الفترة الصيفية التي تعرف درجات الحرارة مرتفعة جدا يجب على المسؤولين أن يقوموا بوضع ثلاجات داخل كل مؤسسات والإدارات العمومية وكذا المساجد حتى يتبث هذآ لهم في ميزان حسناتكم..
الله معنا ومع المدن التي تعرف درجات الحرارة المرتفعة.ولطفك بنا يآرب..
يجب على نشرة أحوال الطقس أن تعطي نصائح هامة تعود بالنفع على صحتهم في هذه الفترة الصيفية…
نسألك حسن الخاتمة ولطفك بنا يآرب وسترك يوم العرض واجعلها لنا بردا وسلامة…
تعرف تغير حالة الطقس في هذه الفترة الصيفية لهذا يجب أخذ الحيطة والحذر وعدم التهور.شرب الماء…
هذآ ما هو إلا امتحان وابتلاء من عند الله تعالى لهذا يجب علينا ان نغير سلكاتنا.
اللهم كن معنا يوم البعت بردا وسلامة..
كل ما يأتي من عند الله فالحمد لله ..
نطلب من الله تعالى أن يعتق رقابنا من النار ولطفك بنا يآرب وسترك إنك سميع مجيب الدعاء.
لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ونعم بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم نطلب السلامة يآرب.
في هذه الفترة الصيفية تكثر احتراق الغابات والسبب هو نحن عندما نشرب (مواد غازية..)نترك قنينة زجاجية وتنعكس مع أشعة الشمس مما يؤدي إلى الحرائق ولهذا يجب الحذر والحيطة حتى لاتقع كارثة بيئية لا يحمد عقباه…
اللهم ارحمنا برحمتك ياارحم الراحمين التي شملت السموات والأرض ولا تحمل علينا ما لا طاقة لنا ولطفك بنا إنك سميع الدعاء يآرب.