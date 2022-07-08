مديرية الأرصاد: ارتفاع في درجات الحرارة قد يتجاوز المعدل الشهري

هبة بريس

أفادت المديرية العامة للأرصاد الجوية بأن درجات الحرارة ستعرف ارتفاعا ملموسا قد يتجاوز المعدل الشهري ب 5 إلى 10 درجات، وذلك نتيجة لصعود كتل هوائية حارة وجافة قادمة من الصحراء الكبرى نحو جنوب، وسط شمال وشرق المملكة.

وأوضح بلاغ للمديرية أن هذه الموجة الحرارية، والمعروفة بظاهرة “الشرقي”، ستمتد خلال نهاية هذا الأسبوع والأسبوع المقبل لتشمل معظم مناطق البلاد، خاصة منها الأقاليم الجنوبية، سوس، تادلة، الحوز، الرحامنة، الشياضمة، تانسيفت، هضاب الفوسفاط ووالماس، سايس، والمناطق الداخلية لكل من الغرب واللوكوس والشاوية وعبدة، بالإضافة إلى المناطق الشرقية والجنوبية الشرقية للمملكة.

وأبرز أن درجات الحرارة العليا ستتراوح ما بين 46 و49 درجة، من يوم غد الجمعة إلى غاية يوم الأحد المقبل، بكل من داخل الأقاليم الجنوبية، والمناطق الداخلية لكل من سوس والشياضمة وعبدة، في حين ستتراوح ما بين 39 و45 درجة خلال نفس الفترة بكل من سوس، سهول تادلة، الحوز، الرحامنة، الشياضمة، تانسيفت، هضاب الفوسفاط ووالماس، سايس، اللوكوس والمناطق الداخلية لكل من الغرب والشاوية ودكالة، بالإضافة إلى المناطق الشرقية والجنوبية الشرقية للبلاد.

وأضافت المديرية العامة للأرصاد الجوية أنه من المرتقب أن تستمر موجة الحر وتهم خلال الأسبوع المقبل معظم مناطق البلاد مع ارتفاع ملموس في درجات الحرارة.

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