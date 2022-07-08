تعرض لإطلاق نار.. وفاة رئيس الوزراء الياباني السابق

هبة بريس - وكالات

أعلن التلفزيون الرسمي الياباني، اليوم الجمعة، وفاة رئيس الوزراء السابق شينزو آبي.

وتعرض آبي لإطلاق نار مباشر فقد على إثره الوعي، خلال مشاركته في فعالية ضمن حملة انتخابية في منطقة نارا اليابانية.

ووصف رئيس الوزراء الياباني، فوميو كوشيدا، الهجوم بأنه “عمل همجي”، مشددا بأنه لا يغتفر على الإطلاق، وأنه يدين هذا الهجوم بأشد العبارات.

وكانت وسائل إعلام يابانية قد ذكرت أن شينزو آبي، أصيب برصاصة في رقبته من الجهة اليمنى خلال الهجوم، وبعد ذلك ظهر نزيف حاد، بالإضافة إلى تعرضه إلى نزيف في المنطقة اليسرى من الصدر.

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