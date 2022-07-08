(FILES) In this file photo taken on August 24, 2020, Japan's Prime Minister Shinzo Abe speaks to the media upon his arrival at the prime minister's office. - Former Japanese prime minister Shinzo Abe was attacked and left bleeding at a campaign event in the Nara region on July 8, 2022, local media reported. (Photo by Kazuhiro NOGI / AFP)

تعرض لإطلاق نار.. وفاة رئيس الوزراء الياباني السابق

2022-07-08 / 10:10
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هبة بريس - وكالات

أعلن التلفزيون الرسمي الياباني، اليوم الجمعة، وفاة رئيس الوزراء السابق شينزو آبي.

وتعرض آبي لإطلاق نار مباشر فقد على إثره الوعي، خلال مشاركته في فعالية ضمن حملة انتخابية في منطقة نارا اليابانية.

ووصف رئيس الوزراء الياباني، فوميو كوشيدا، الهجوم بأنه “عمل همجي”، مشددا بأنه لا يغتفر على الإطلاق، وأنه يدين هذا الهجوم بأشد العبارات.

وكانت وسائل إعلام يابانية قد ذكرت أن شينزو آبي، أصيب برصاصة في رقبته من الجهة اليمنى خلال الهجوم، وبعد ذلك ظهر نزيف حاد، بالإضافة إلى تعرضه إلى نزيف في المنطقة اليسرى من الصدر.

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