بنسعيد يستقبل تلاميذ مراكز حماية الطفولة المتفوقين في الباكالوريا

2022-07-08 / 09:55
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هبة بريس

استقبل وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد المهدي بنسعيد، الخميس، التلاميذ المتفوقين في امتحانات نيل شهادة الباكالوريا بمراكز حماية الطفولة التابعة للوزارة.

وذكرت وزارة الشباب والثقافة والتواصل، في بلاغ لها، أن بنسعيد، هنأ باسم الحكومة والوزارة، التلاميذ المتفوقين، على المجهودات الجبارة، والتي توجت بنيل شهادة الباكالوريا وبمعدلات متميزة، معبرا لهم عن سعادته بهذا التفوق وبما حققه التلاميذ من نتائج مميزة، ومتمنيا لهم مسيرة علمية وأكاديمية ناجحة في مسار التعليم العالي ومسيرتهم المهنية.

وأضاف البلاغ أن التلاميذ المتفوقين عبروا ،من جهتهم ، عن سعادتهم بهذا الاستقبال، مثمنين مجهودات الوزارة بمواكبتها لهم في مسارهم الدراسي.

وستعمل وزارة الشباب والثقافة والتواصل، حسب المصدر ذاته، على مواكبة التلاميذ الحاصلين على شهادة الباكالوريا والمنتمين لمراكز حماية الطفولة، خلال مسارهم بالتعليم العالي.

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