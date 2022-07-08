قبيل عيد الأضحى.. “كاراج علال” بالبيضاء يستقطب عشرات الآلاف من الزوار

هبة بريس ـ الدار البيضاء

اكتظاط و فوضى و صراخ و منبهات سيارات و حركة اسثتنائية، هي المشاهد الأبرز التي تهيمن على منطقة “كاراج علال” وسط الدار البيضاء أياما قبل عيد الأضحى.

و تحولت الأزقة المحاذية للمنطقة التجارية المعروفة ب”كاراج علال” لنقطة تجمع كبيرة لباعة الملابس و الأحذية و مستلزمات العيد و التوابل و كل الإكسسوارات و المواد التي يمكن بيعها.

و أضحى هاته الأيام مستعملو الطريق المارين عبر شارع محمد السادس وسط البيضاء يجدون صعوبات جمة في المرور بعدما احتل الباعة و الزوار معا الرصيف و كذلك الطريق.

و بالرغم من المجهودات الكبيرة التي تبذلها مصالح الأمن المروري و كذا عناصر القوات المساعدة و السلطة المحلية بدرب السلطان لتنظيم الأسواق التجارية بمنطقة “كاراج علال” ، غير أن حجم الحشود التي تتوافد منذ ساعات الصباح الأولى تعقد المأمورية في انتظار أن يعود الهدوء للمكان بداية من أول أيام العيد.

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