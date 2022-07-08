بعد تحديد هوية المتأهلين.. الجامعة تبرمج مبارتي نصف نهائي كأس العرش بفاس

2022-07-08 / 09:43
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هبة بريس ـ الدار البيضاء 

أجريت يوم أمس المبارتين المؤجلتين عن ربع نهائي كأس العرش، حيث جمعت الأولى الوداد الرياضي بالرجاء و انتهت للفريق الأحمر بهدفين لصفر، فيما المواجهة الثانية جمعت فريق المنصورية بنهضة بركان و آلت نتيجتها لممثل جهة الشرق بهدف نظيف.

و مباشرة بعد أن تحددت هوية المتأهلين لنصف النهائي، أعلنت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم عن موعد و مكان إجراء مبارتي نصف نهائي الكأس الفضية.

و تقرر إجراء لقاء نصف النهائي الأول، الذي سيجمع بين نهضة بركان و يوسفية برشيد يوم الثلاثاء 19 يوليوز الجاري بداية من الساعة الثامنة مساءا بالمركب الرياضي الكبير بمدينة فاس.

أما المباراة الثانية التي ستجمع بين الوداد الرياضي و الفتح ، فستجرى يوم الأربعاء 20 يوليوز بداية من الساعة الثامنة مساءا كذلك بنفس المركب.

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