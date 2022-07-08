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طقس الجمعة .. أجواء حارة بعموم مناطق المملكة

2022-07-08 / 09:09
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هبة بريس

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، الجمعة، أن يستمر الارتفاع الملموس لدرجات الحرارة، كما سيظل الطقس حارا إلى محليا جد حار بكل من منطقة سوس، والجنوب الشرقي، وبداخل كل من الأقاليم الجنوبية والمناطق الشمالية والوسطى.

ويرتقب تشكل كتل ضبابية وضباب محلي بالسهول الأطلسية الشمالية والوسطى وبالواجهة المتوسطية والسواحل الجنوبية، فضلا عن نزول قطرات مطرية متفرقة وبروز رعد محلي فوق كل من مرتفعات الأطلس الكبير والصغير وسفوحهم الجنوبية الشرقية.

وستكون السماء غائمة جزئيا شمال الأقاليم الجنوبية والمناطق الوسطى، مع تناثر حبات من الغبار محليا بالأقاليم الجنوبية، فضلا عن تسجيل هبات لرياح قوية نوعا ما محليا بمنطقة طنجة.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 15 و22 درجة بمرتفعات الأطلس، وسهول المحيط الأطلسي، والريف والشمال الغربي للأقاليم الجنوبية، وما بين 27 و34 درجة بالجنوب الشرقي وكذا جنوب وشرق الأقاليم الجنوبية، فيما ستكون ما بين 21 و28 درجة في ما تبقى من أرجاء المملكة. أما درجات الحرارة العليا فستكون في ارتفاع.

وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية، وقليل الهيجان إلى هائج بالبوغاز، وقليل الهيجان إلى هائج محليا بالواجهة الأطلسية، وهائجا إلى قوي الهيجان ما بين الداخلة والكويرة.

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