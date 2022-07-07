الهند تفرض قيودا على تصدير الدقيق ومنتجات القمح
أعلنت المديرية العامة للتجارة الخارجية بوزارة التجارة والصناعة الهندية عن فرض الحكومة قيودا على تصدير الدقيق ومنتجات القمح اعتبارا من 12 يوليو الجاري.
وقالت المديرية في بيان: “نظرا لأن انقطاع الإمدادات العالمية للقمح ودقيق القمح قد جلب العديد من اللاعبين الجدد وأدى إلى تقلبات الأسعار ومشكلات الجودة المحتملة، فمن الأهمية بمكان الحفاظ على جودة صادرات دقيق القمح في الهند. وبالتالي، فإن الحكومة المركزية.. تعدل سياسة تصدير دقيق القمح: تظل سياسة تصدير دقيق القمح حرة، لكن التصدير سيخضع لتوصيات لجنة تصدير القمح المشتركة بين الإدارات. يدخل الإشعار حيز التنفيذ في 12 يوليو”.
تنطبق القيود على الدقيق ودقيق الحبوب الكاملة والسميد.
وقالت الدائرة إنه في الفترة حتى 12 يوليو، سيسمح بتصدير دفعات الدقيق، التي بدأ تحميلها بالفعل على متن السفن أو التي تم نقلها إلى الجمارك وتسجيلها في نظامها.
وفي منتصف مايو، فرضت وزارة التجارة والصناعة الهندية “مع الأخذ في الاعتبار القفزة المفاجئة في الأسعار العالمية للقمح”، حظرا على تصدير القمح من البلاد. وأوضحت الوزارة أنه لن يسمح الآن بمثل هذه الصادرات إلا في حالة وجود طلب خاص من حكومة أي دولة سيتم منحه تأشيرة من قبل السلطات الهندية. بعد هذا القرار، قفز سعر القمح في أوروبا إلى مستوى قياسي بلغ 455 دولارا للطن.
18 تعليقات
يجب اولا وقبل كل شيء اخضاع هذا القمح للمختبر قصد معرفة جودته وهل به اضرار ام لا ..
موجة الا مو العالمية أثرت على المنتجات الغذائية والمحروقات وخصوصا الدول العربية والإسلامية التي هي بحاجة إلى القمح الصلب ..
أزمة القمح ومشتقاته تبقى عالمية مع الحروب التي عرفتها الدول المنتجة لها .نتمنى لهم السلم والهدنة وان تعود الامور الى ما كانت عليه..
لماذا لم تقم الدولة بتشجيع الفلاح ودعمه لانتاج القمح في بلادنا لأننا والحمد لله بلاد فلاحية بامتياز ..
الى متى يبقى المغرب يعتمد على ايراد القمح من الدول المنتجة له .لنا مساحات كافية يبقى فقط الدعم ..
مجاعة و ازامات اقتصادية قادمة مع الاسف الشديد..
نتمنى ان تعود الامور الى ما كانت عليه لتفادي المجاعة التي تهدد البشرية..
لماذا المغرب لم يعتمد على سياسة المغرب الاخضر للزيادة في الانتاج وخصوصا القمح..
على المغرب ان ينتج القمح لتتفادي ازمة تنهي وجودها اليوم قبل الغد فما ستحملها الايام القادمة الجوع ثم الجوع ..
يجب وضع مخطط استعجالي لتدارس أزمة قد تؤدي إلى كارثة إنسانية..
المغرب اذا اراد ان يزرع القمح والزرع والذرة وكل شيء الظروف متاحة حتى ولو بالسقي..
اللهم ارحمنا برحمتك الواسعة يا رب العالمين وجنبنا الجوع ..
المغرب يستورد القمح من أوكرانيا وفي حالة الحرب توقفت وبدأ المغرب ينتج من إحتياجاته 10% وما تبقى يستورده من الولاية المتحدة الأمريكية أو فرنسا والان يبحث عن بدائل مثل الهند..
نتمنى ان تمر هاته الأزمة بسلام لانها تهدد الإنسانية ..
على وزارة الفلاحة ان تتخذ اجراءات استباقية لتفادي أزمة ومجاعة إنسانية..
لله الامر من قبِل ومن بِعد ..
رسالة الى كل الفلاحين عليهم هذه السنة ان يزرعوا القمح بدل الاستيراد من الدول الاخرى..
جميعا من اجل القضاء على أزمة القمح التي تهدد العالم ..