الصورة من الارشيف

جنرال أوكراني يكشف الدول التي تدرب قوات بلاده

2022-07-07 / 23:34
0
هبة بريس _ الرباطز

صرح نائب رئيس مديرية العمليات الرئيسية لهيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية أليكسي غروموف، بأن تدريب العسكريين في القوات المسلحة الأوكرانية يتم في المملكة المتحدة.

وأوضح غروموف، اليوم الخميس، أنه “في الوقت الحالي يعمل أكثر من ألف جندي أوكراني على صقل مهاراتهم في المملكة المتحدة”.

وأضاف غروموف أن “بعض عناصر القوات المسلحة الأوكرانية تلقوا مؤخرًا دورة تدريبية في ألمانيا، مما أتاح لهم إتقان استعمال الأسلحة التي قدمها الشركاء

وقال إيغور كيريلوف، رئيس قوات الحماية الكيميائية والبيولوجية الإشعاعية التابع للقوات المسلحة الروسية، إن اختبارات الأجسام المضادة على سجناء الحرب الأوكرانية قد تشير إلى مشاركتهم في البرنامج البيولوجي الأمريكي.

في إحاطة اليوم الخميس، قدم الجنرال بيانات عن الحالة الصحية للجنود الأوكرانيين الذين ألقوا أسلحتهم طواعية خلال العملية الروسية الخاصة، حيث تم تقديم معلومات حول وجود أجسام مضادة لمسببات الأمراض المعدية دون الإشارة إلى البيانات

الشخصية على الشريحة، وقال: “هناك سبب للاعتقاد بأن العسكريين في القوات المسلحة الأوكرانية شاركوا كمتطوعين في تجارب لتقييم تحمل الأمراض المعدية الخطير”

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of لابيد يناقش مع محمد بن زايد توسيع دائرة اتفاقيات التطبيع

لابيد يناقش مع محمد بن زايد توسيع دائرة اتفاقيات…

2022-07-07 / 22:10
Photo of تسريب صوتي لجو بايدن يعيد إلى الواجهة ملف فساد نجله هانتر

تسريب صوتي لجو بايدن يعيد إلى الواجهة ملف فساد…

2022-07-07 / 22:04
Photo of الأمم المتحدة: ترحيل الفلسطينيين من مسافر يطا “جريمة حرب”

الأمم المتحدة: ترحيل الفلسطينيين من مسافر يطا “جريمة حرب”

2022-07-07 / 20:02
Photo of وزير إسرائيلي يطلب من السعودية السماح برحلات جوية مباشرة إلى مكة

وزير إسرائيلي يطلب من السعودية السماح برحلات جوية مباشرة…

2022-07-07 / 18:10
Photo of بريطانيا.. جونسون يعلن استقالته من زعامة حزب المحافظين

بريطانيا.. جونسون يعلن استقالته من زعامة حزب المحافظين

2022-07-07 / 13:00
Photo of قطر تعيد إلزامية ارتداء الكمامة في الأماكن العامة المغلقة

قطر تعيد إلزامية ارتداء الكمامة في الأماكن العامة المغلقة

2022-07-07 / 11:38
Photo of الصين تشجع مواطنيها على إنجاب 3 أطفال

الصين تشجع مواطنيها على إنجاب 3 أطفال

2022-07-07 / 10:23
Photo of جونسون يطرد “أول وزير طلب منه الاستقالة”.. ويؤكد تشبثه بمنصبه

جونسون يطرد “أول وزير طلب منه الاستقالة”.. ويؤكد تشبثه…

2022-07-06 / 23:03
Photo of نائب واحد فقط بين 150 عن حزب المحافظين يدعم جونسون

نائب واحد فقط بين 150 عن حزب المحافظين يدعم…

2022-07-06 / 21:01
Photo of طائرة ركاب إماراتية تحلق 14 ساعة بـ”ثقب كبير”

طائرة ركاب إماراتية تحلق 14 ساعة بـ”ثقب كبير”

2022-07-06 / 20:28

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق