هبة بريس _ الرباطز

صرح نائب رئيس مديرية العمليات الرئيسية لهيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية أليكسي غروموف، بأن تدريب العسكريين في القوات المسلحة الأوكرانية يتم في المملكة المتحدة.

وأوضح غروموف، اليوم الخميس، أنه “في الوقت الحالي يعمل أكثر من ألف جندي أوكراني على صقل مهاراتهم في المملكة المتحدة”.

وأضاف غروموف أن “بعض عناصر القوات المسلحة الأوكرانية تلقوا مؤخرًا دورة تدريبية في ألمانيا، مما أتاح لهم إتقان استعمال الأسلحة التي قدمها الشركاء

وقال إيغور كيريلوف، رئيس قوات الحماية الكيميائية والبيولوجية الإشعاعية التابع للقوات المسلحة الروسية، إن اختبارات الأجسام المضادة على سجناء الحرب الأوكرانية قد تشير إلى مشاركتهم في البرنامج البيولوجي الأمريكي.

في إحاطة اليوم الخميس، قدم الجنرال بيانات عن الحالة الصحية للجنود الأوكرانيين الذين ألقوا أسلحتهم طواعية خلال العملية الروسية الخاصة، حيث تم تقديم معلومات حول وجود أجسام مضادة لمسببات الأمراض المعدية دون الإشارة إلى البيانات

الشخصية على الشريحة، وقال: “هناك سبب للاعتقاد بأن العسكريين في القوات المسلحة الأوكرانية شاركوا كمتطوعين في تجارب لتقييم تحمل الأمراض المعدية الخطير”

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