الاتحاد الأوروبي يسمح باستيراد الدواجن المغربية

2022-07-07 / 22:51
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هبة بريس _ الرباط

أعلنت مفوضية الاتحاد الأوروبي عن موافقتها على دخول الصادرات المغربية من منتجات لحوم الدواجن إلى السوق الأوروبية، الأمر الذي يتيح المجال للملكة للوصول إلى سوق قوامه 450 مليون نسمة،

وقالت سفارة الاتحاد الأوروبي في المغرب، أمس الأربعاء، إن المفوضية وافقت على دخول الصادرات المغربية من منتجات لحوم الدواجن إلى السوق الأوروبية وذلك وفقا للائحة التنفيذية المنشورة في الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي يوم 30 يونيو 2022، مضيفة أن الأمر يتعلق بـ”قرار مهم يأتي لتعزيز الشراكة الأوروبية المغربية”

ورفض الاتحاد الأوروبي استيراد الدواجن المغربية، بسبب تقرير طبي أجراه عدد من خبراء الاتحاد على عينات من لحوم الدواجن، “.

واتخذ الاتحاد الأوروبي قرارا بعدم “رفع الحظر” على دخول لحوم الدواجن القادمة من المغرب إلى أسواقه، وذلك بعد الافتحاص، الذي أجراه فريق من الخبراء، التابعين للمفوضية للمصالح البيطرية التابعة المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية.

وكان فريق الخبراء الأوروبيين زار ضيعات لتربية الدجاج، والديك الرومي، ومجازر الدواجن، ومؤسسات إعداد اللحوم، والمنتوجات المشتقة من اللحوم، وأعلاف الحيوانات، وضيعات الزراعة المائية، وشركة صيدلانية، وعيادة بيطرية خاصه، وذلك بهدف التحقق من أن المصالح البيطرية للمكتب الوطني تتحكم جيدا في مسارات تسويق، واستعمال الأدوية البيطرية

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