لابيد يناقش مع محمد بن زايد توسيع دائرة اتفاقيات التطبيع

هبة بريس _ وكالات

ناقش رئيس الوزراء الإسرائيلي، يائير لابيد، مع رئيس الإمارات محمد بن زايد، خلال اتصال هاتفي، توسيع دائرة اتفاقيات التطبيع لتشمل دولا أخرى في المنطقة.

وقال مدير المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء الإسرائيلي، أوفير غندلمان، في بيان، إن “لابيد تحدث لأول مرة هذا المساء مع الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد، الذي هنأه بمناسبة توليه منصبه”.

وأضاف “وتمنى الرئيس الإماراتي لرئيس الوزراء النجاح مؤكدًا أهمية استمرار العلاقات بين الشعبين”.

من جانبه، شكر لابيد، محمد بن زايد على المكالمة.

وأكد لابيد أن الثقة الشخصية بينهما وكذلك التزام دولة إسرائيل باتفاقيات إبراهيم واستمرار منتدى النقب وتطويره، هو بمثابة إطار دائم يشكل أساسا ثابتا للعلاقات الممتازة ولتعزيز الازدهار والتعاون بين الدولتين، التي تُعتبر نموذجا ورمزا

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