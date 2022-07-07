وزير الخارجية الإسرائيلي، يائير لابيد،

لابيد يناقش مع محمد بن زايد توسيع دائرة اتفاقيات التطبيع

2022-07-07 / 22:10
0
هبة بريس _ وكالات

ناقش رئيس الوزراء الإسرائيلي، يائير لابيد، مع رئيس الإمارات محمد بن زايد، خلال اتصال هاتفي، توسيع دائرة اتفاقيات التطبيع لتشمل دولا أخرى في المنطقة.

وقال مدير المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء الإسرائيلي، أوفير غندلمان، في بيان، إن “لابيد تحدث لأول مرة هذا المساء مع الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد، الذي هنأه بمناسبة توليه منصبه”.

وأضاف “وتمنى الرئيس الإماراتي لرئيس الوزراء النجاح مؤكدًا أهمية استمرار العلاقات بين الشعبين”.

من جانبه، شكر لابيد، محمد بن زايد على المكالمة.

وأكد لابيد أن الثقة الشخصية بينهما وكذلك التزام دولة إسرائيل باتفاقيات إبراهيم واستمرار منتدى النقب وتطويره، هو بمثابة إطار دائم يشكل أساسا ثابتا للعلاقات الممتازة ولتعزيز الازدهار والتعاون بين الدولتين، التي تُعتبر نموذجا ورمزا

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of جنرال أوكراني يكشف الدول التي تدرب قوات بلاده

جنرال أوكراني يكشف الدول التي تدرب قوات بلاده

2022-07-07 / 23:34
Photo of تسريب صوتي لجو بايدن يعيد إلى الواجهة ملف فساد نجله هانتر

تسريب صوتي لجو بايدن يعيد إلى الواجهة ملف فساد…

2022-07-07 / 22:04
Photo of الأمم المتحدة: ترحيل الفلسطينيين من مسافر يطا “جريمة حرب”

الأمم المتحدة: ترحيل الفلسطينيين من مسافر يطا “جريمة حرب”

2022-07-07 / 20:02
Photo of وزير إسرائيلي يطلب من السعودية السماح برحلات جوية مباشرة إلى مكة

وزير إسرائيلي يطلب من السعودية السماح برحلات جوية مباشرة…

2022-07-07 / 18:10
Photo of بريطانيا.. جونسون يعلن استقالته من زعامة حزب المحافظين

بريطانيا.. جونسون يعلن استقالته من زعامة حزب المحافظين

2022-07-07 / 13:00
Photo of قطر تعيد إلزامية ارتداء الكمامة في الأماكن العامة المغلقة

قطر تعيد إلزامية ارتداء الكمامة في الأماكن العامة المغلقة

2022-07-07 / 11:38
Photo of الصين تشجع مواطنيها على إنجاب 3 أطفال

الصين تشجع مواطنيها على إنجاب 3 أطفال

2022-07-07 / 10:23
Photo of جونسون يطرد “أول وزير طلب منه الاستقالة”.. ويؤكد تشبثه بمنصبه

جونسون يطرد “أول وزير طلب منه الاستقالة”.. ويؤكد تشبثه…

2022-07-06 / 23:03
Photo of نائب واحد فقط بين 150 عن حزب المحافظين يدعم جونسون

نائب واحد فقط بين 150 عن حزب المحافظين يدعم…

2022-07-06 / 21:01
Photo of طائرة ركاب إماراتية تحلق 14 ساعة بـ”ثقب كبير”

طائرة ركاب إماراتية تحلق 14 ساعة بـ”ثقب كبير”

2022-07-06 / 20:28

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق