جون بايدن

تسريب صوتي لجو بايدن يعيد إلى الواجهة ملف فساد نجله هانتر

2022-07-07 / 22:04
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هبة بريس _ وكالات

نشرت صحيفة “ديلي مايل” البريطانية تسريبا صوتيا للرئيس الأمريكي جو بايدن يعود لعام 2018، قالت إن بايدن أرسله لابنه هانتر بشأن تعاملاته التجارية في الخارج.

وقال بايدن في الرسالة الصوتية: “إنها الساعة 8:15 مساء الأربعاء. إذا كانت لديك فرصة، فاتصل بي. لا شيء عاجل – أردت فقط التحدث معك.. المقال الذي تم نشره على الإنترنت، سيتم طباعته غدا في التايمز، كان جيدًا. أعتقد أنك واضح”.

وبحسب تقرير منفصل نشرته “فوكس نيوز”، يدور المقال الذي تحدث عنه بايدن حول اجتماع جمع رئيس شركة الطاقة الصينية المنحلة في الوقت الحالي ـ “سي اف اف سي”، وهانتر بايدن في أحد فنادق ميامي في مايو 2017، وتم نشره في صحيفة “نيويورك تايمز” ديسمبر 2018، ما يعني ـ بحسب فوكس ـ أن بايدن كان على صلة بأعمال نجله.

وفى أول تعليق، تفادى البيت الأبيض الإجابة عن الأسئلة، مشيرا الى أن أي مواد يتم مشاركتها مصدرها اللاب توب سيء السمعة الخاص بابنه هانتر بايدن الذي يخضع حاليا لتحقيق اتحادي بشأن شؤونه الضريبية الناتجة عن معاملات خارجية مشبوهة لن تتم

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