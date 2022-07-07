متوسط أسعار بيع المواشي المعدة للنحر بمناسبة عيد الأضحى
في ما يلي متوسط أسعار بيع المواشي المعدة للنحر بمناسبة عيد الأضحى على الصعيد الوطني، المسجلة يوم 7 يوليوز الجاري، وذلك حسب “نظام أسعار” (système Assaar) لتتبع أسعار المنتجات الفلاحية والغذائية الخاص بوزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات:
– الأغنام: الأسعار تتراوح ما بين 1900 و3850 درهما للرأس مع سعر متوسط 2681 درهما للرأس. 50 في المائة من الأسعار التي تمت معاينتها تقل عن 2500 درهم.
النعاج: تتراوح الأسعار ما بين 750 و1900 درهم للرأس مع سعر متوسط 1326 درهما للرأس . 50 في المائة من الأسعار التي تمت معاينتها تقل عن 1300 درهم.
– التيس: تتراوح الأسعار ما بين 900 و2300 درهم للرأس مع سعر متوسط 1429 درهما للرأس. 50 في المائة من الأسعار التي تمت معاينتها تقل عن 1300 درهم.
– الماعز: تتراوح الأسعار ما بين 500 و1500 درهم للرأس مع سعر متوسط 919 درهما للرأس. 75 في المائة من الأسعار التي تمت معاينتها تقل عن 1000 درهم.
2 تعليقات
بدون راي
هذه الاسعار لا تمثل الحقيقةوهي اكثر من هذا بكثيروالاغنام ابتداءا 2000دهوتصل الى
6000ده دون احتساب الاغنامذات الجودة العاليةوالتي تفوق 6000 وتصل الى 10000ده