هبة بريس _ الرباط

في ما يلي متوسط أسعار بيع المواشي المعدة للنحر بمناسبة عيد الأضحى على الصعيد الوطني، المسجلة يوم 7 يوليوز الجاري، وذلك حسب “نظام أسعار” (système Assaar) لتتبع أسعار المنتجات الفلاحية والغذائية الخاص بوزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات:

– الأغنام: الأسعار تتراوح ما بين 1900 و3850 درهما للرأس مع سعر متوسط 2681 درهما للرأس. 50 في المائة من الأسعار التي تمت معاينتها تقل عن 2500 درهم.

النعاج: تتراوح الأسعار ما بين 750 و1900 درهم للرأس مع سعر متوسط 1326 درهما للرأس . 50 في المائة من الأسعار التي تمت معاينتها تقل عن 1300 درهم.

– التيس: تتراوح الأسعار ما بين 900 و2300 درهم للرأس مع سعر متوسط 1429 درهما للرأس. 50 في المائة من الأسعار التي تمت معاينتها تقل عن 1300 درهم.

– الماعز: تتراوح الأسعار ما بين 500 و1500 درهم للرأس مع سعر متوسط 919 درهما للرأس. 75 في المائة من الأسعار التي تمت معاينتها تقل عن 1000 درهم.

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