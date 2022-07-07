إسبانية تبحث عن سائق شاحنة مغربي أنقذ سيارة إبنتها من الإحتراق

2022-07-07 / 20:53
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هبة بريس _ يسير الإيحيائي

وجهت مواطنة إسبانية نداء عبر تطبيقات التواصل الإجتماعي بهدف التعرف والتواصل مع سائق شاحنة مغربي أنقذ سيارة إبنتها (أينوا) من الإحتراق بعدما توقفت في الطريق الوطنية (A7) الرابطة بين مدينتي الجزيرة الخضراء _ برشلونة وتحديدا في النقطة الكيلومترية 226 كما تظهر الصورة التي تم تداولها على نطاق واسع بين رواد مواقع التواصل الإجتماعي.

وكتبت المواطنة الإسبانية عبر تدوينتها ” شكرا لإطفاءك الحريق، و بادرت إلى إخراج الأمتعة الخاصة من السيارة دون ان تكون مجبرا على ذلك، شكرا على إهتمامك ومساعدتك”، وأضافت :” سائق الشاحنة الذي ساعد على إطفاء الحريق مسلم وملاك مرسل إلى إبنتي وصديقاتها”، متمنية التواصل معه لشكره على عمله البطولي سيما وأنه كان يسير في الإتجاه المعاكس وتحمل خطورة العبور نحو الجهة الأخرى سيما في طريق رئيسي لا تقل سرعة المركبات فيه عن 120 كلم في الساعة.

ولقيت تدوينة السيدة الإسبانية تفاعلا كبيرا في أوساط الإعلاميين الإسبان الذين تناولوا خلال مقالاتهم الصحفية كل بطريقته الخاصة إعجابهم بهذا السلوك البطولي مشيرين كذلك بخطوط عريضة ان المعني بالأمر مسلم وهو ما تظهره الصور المتداولة من موقع الحادث.

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‫2 تعليقات

  1. لماذا هذا الإصرار على قول أن الشخص المعني بالأمر مسلم… هل غريب على المسلمين فعل الخير.

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