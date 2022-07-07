بصحة جيدة…الملك محمد السادس يتجول بفرنسا

هبة بريس _ الرباط

تداول نشطاء في مواقع التواصل الاجتماعي ” فيديو ” للملك محمد السادس وهو يتجول وسط باريس

وحسب الفيديو المتداول فالملك محمد السادس ظهر في باريس بعد فترة النقاهة التي قضاها اثر اصابته بفيروس كورونا،

وبان الملك بمعية مرافقيه بينهم الملاكم المغربي محمد حميشة يحيي احد حراس الأمن الخاص لمركز تجاري Beaugrenelle في الدائرة 15 القريب من مقر اقامته الخاصة بباريس

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