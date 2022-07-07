بصحة جيدة…الملك محمد السادس يتجول بفرنسا
هبة بريس _ الرباط
تداول نشطاء في مواقع التواصل الاجتماعي ” فيديو ” للملك محمد السادس وهو يتجول وسط باريس
وحسب الفيديو المتداول فالملك محمد السادس ظهر في باريس بعد فترة النقاهة التي قضاها اثر اصابته بفيروس كورونا،
وبان الملك بمعية مرافقيه بينهم الملاكم المغربي محمد حميشة يحيي احد حراس الأمن الخاص لمركز تجاري Beaugrenelle في الدائرة 15 القريب من مقر اقامته الخاصة بباريس
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المجموع 3 آراء
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26 تعليقات
اللهم احرسه بعينيك التي لاتنام واكفيه شر كل حاسد يآرب.
الحمد لله على سلامة ملكنا الحبيب حفظك الله ورعاك وسدد خطاك..
باسمك الاعظم وباسمائك الحسنى وصفاته العلى القدير على كل شيء اللهم احفظه
اللهم اشفي مرضانا وارحم موتانا واحفظ ملكنا المحبوب وطول في عمره ورزقه الصحة والعافية يارب.
عيد الاضحى المبارك السعيد لملكنا الحبيب والحمد لله على سلامته ونتمنى له عودة إلى بلده في أحسن الظروف..
هههههههه نحن كجسد واحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى فحفظ الله ملكنا الغالي دائما سباقا لحماية شعبيه ووطنه اللهم احفظه وراعيه وانصره يآرب.