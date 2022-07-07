بصحة جيدة…الملك محمد السادس يتجول بفرنسا
هبة بريس _ الرباط
تداول نشطاء في مواقع التواصل الاجتماعي ” فيديو ” للملك محمد السادس وهو يتجول وسط باريس
وحسب الفيديو المتداول فالملك محمد السادس ظهر في باريس بعد فترة النقاهة التي قضاها اثر اصابته بفيروس كورونا،
وبان الملك بمعية مرافقيه بينهم الملاكم المغربي محمد حميشة يحيي احد حراس الأمن الخاص لمركز تجاري Beaugrenelle في الدائرة 15 القريب من مقر اقامته الخاصة بباريس
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11 تعليقات
حفظك الله يامولاي ،ونقول لك عيد اضحى مبارك سعيد،لكم ولكل الاسرة العلوية
الحمد لله على سلامة ملكنا الغالي الحنون الذي يسعى لحماية وطنه وشعبه بكل كرامة وعزة وسيادة حفظه الله ورعاه ونصره وايده..
ملك القلوب وملك عظيم بمعنى الكلمة فالحمد لله على سلامته ونتمنى له عودة ميمونة إلى بلده و وطنه في صحة جيدة يآرب يآرب يآرب واحفظه لشعبه واسرته الملكية المغربية ..
إنها صورة معبرة عن ملك القلوب وملك عطوف اللهم عجل شفائه التام لايغادر سقما واحفظ سائر الأسرة الملكية والامير ولي العهد مولاي الحسن يآرب يآرب إنك سميع مجيب الدعاء يآرب.
إنه خبر سعيد استبشر به الشعب المغربي بشفاء الملك محمد السادس نصره الله وايده دائما سباقا لحماية وطنه بكرامة وسيادة واستقرار فنتمنى النصر والعز والصحة والسلامة والافراح والمسرات دوام الحياة باذن الله تعالى وبركاته…
الحمد لله على سلامة ملكنا الغالي ونحن نستبشر خيرا في هذه الليلة المباركة من يوم الجمعة متزامنة مع وقفة عرفة لاستجابة دعواتنا إلى ملكنا الغالي بالشفاء العاجل شفاءا لا يغادر سقيما اللهم احفظه وراعيه وانصره يآرب إنك سميع مجيب الدعاء يآرب.
لقد استبشر المغاربة اليوم خبر سعيد ومفرح بشفاء الملك محمد السادس نصره الله وايده وهو في حالة جيدة نتمنى له طول العمر يآرب يآرب يآرب..
الحمد لله ثم الحمدلله على سلامة ملكنا الغالي ونحن نستبشر خبرا سعيدا ومفرحا فأطال الله في عمرك وحفظك الله وعيد مبارك سعيد من طنجة إلى كويرة إلى صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره. الله وايده
اللهم ارفع عنا هذا الفيروس وابعده عنا كما بعدت السماء عن الارض واشفي مرضانا وارحم موتانا إنك سميع مجيب الدعاء يآرب واحفظ ملكنا الحبيب ملك القلوب وملك عظيم جدا وانصره على القوم الظالمين وابعد عنه كل سوء ومكروه..
طيبوبته على شعبه فهو دائما سباقا للخير ويساعد الفقراء والمساكين الكل يحبه من دول العالم بأكمله بصفة عامة والمغرب بصفة خاصة فحفظه الله ورعاه ونصره وايده.
الحمد لله على سلامتك يا ملكنا الحبيب وملكنا الغالي آدام الله صحتك ورعاك وسدد خطاك..