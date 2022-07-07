لارام ..قرار أمستردام سينعكس على بعض الرحلات التي تؤمنها الخطوط الملكية

هبة بريس _ الرباط

قررت سلطات مطار أمستردام الدولي تقليص عدد المسافرين وعدد الرحلات من وإلى مطار أمستردام شيبول، يشمل جميع شركات الطيران.

وأشارت الخطوط الملكية المغربية، في بلاغ لها، أن هذا القرار ستكون انعكاسات على بعض رحلات الخطوط الملكية المغربية التي تؤمنها من وإلى هذه الوجهة.

وأكدت الناقلة الوطنية أنه من أجل مواجهة هذه الظرفية الحالية، سيتم تحويل الرحلات AT850 وAT851 الرابطة بين الدار البيضاء و أمستردام في الاتجاهين، خلال الفترة الممتدة ما بين 07 و 21 يوليوز الجاري، إلى مطار روتردام عوض مطار أمستردام.

وأضافت أنه في حال استمرت هذه الوضعية الاستثنائية بعد هذا التاريخ، فستتخذ الخطوط الملكية المغربية تدابير جديدة، مؤكدة على أنه سيتم إخبار الزبناء المعنيين بمجموع التدابير المتخذة في هذا الصدد. كما تمنحهم الشركة الوطنية مجانية تغيير نقطة الانطلاق أو الوجهة في أوروبا خلال نفس تاريخ الرحلة.

وأفادت أن هذه الوضعية الراهنة بمطار أمستردام تنضاف إلى عدة اضطرابات تمر بها شركات الطيران حاليا في جزء كبير من القارة الأوروبية.

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