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الوزيرة حيار تدخل على خط ملف تزويج القاصرات

2022-07-07 / 19:56
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هبة بريس _ الرباط

قالت وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، عواطف حيار، اليوم الخميس، عقب انتهاء المجلس الحكومي، أن النيابة العامة قامت بمجهود جبار للحد من إشكالية تزويج القاصرات.

وأضافت حيار، أن الإجراءات التي قامت بها النيابة العامة، أدى إلى ارتفع معدل سن تزويج هذه الفئة بالرخصة إلى 17 سنة ونصف.

وأبرزت ذات المتحدث، أن الحد من هاته الإشكالية تتطلب انخراط جل الجهات المعنية، خاصة وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي، قصد وقف مسألة مغادرة الفتيات في سن مبكرة مقاعد الدراسة.

وأوضحت المتحدثة ذاتها، أن الوزارة تقوم باشتغال على هذا الملف بكل جدية، من خلال المواكبة الاجتماعية لأسر هاته الفتيات، قصد تحسين ظروفها الاجتماعية.

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