التشاؤم يخيم على الأسر المغربية بشأن قدرتها على الادخار

هبة بريس _ الرباط

أظهرت نتائج البحث الدائم حول الظرفية لدى الأسر، المنجز من طرف المندوبية السامية للتخطيط، برسم الفصل الثاني من سنة 2022، أن 11,4 في المائة من الأسر، مقابل 88,6 في المائة، صرحت بقدرتها على الادخار خلال 12 شهرا المقبلة.

وأشارت المندوبية في مذكرتها الإخبارية الأخيرة حول نتائج هذا البحث، إلى أن رصيد هذا المؤشر استقر في مستواه السلبي، مسجلا ناقص 77,3 نقطة مقابل ناقص 72,2 نقطة خلال الفصل السابق، و ناقص 67,2 نقطة خلال نفس الفصل من السنة الماضية.

كما أفادت المذكرة بأن جل الأسر (99,2 في المائة) صرحت بأن أسعار المواد الغذائية عرفت ارتفاعا خلال 12 شهرا الأخيرة، في حين رأت نسبة صغيرة من الأسر (0,1 في المائة) فقط أنها انخفضت.

وهكذا استمر رصيد هذا المؤشر في التدهور ليبلغ ناقص 99,1 نقطة عوض ناقص 97,9 نقطة خلال الفصل السابق وناقص 86,8 نقطة خلال نفس الفصل من السنة الماضية.

أما بخصوص تطور أسعار المواد الغذائية خلال 12 شهرا المقبلة، فتتوقع 77,3 في المائة من الأسر استمرارها في الارتفاع، و19,7 في المائة استقرارها، و3 في المائة فقط التي ترجح انخفاضها. وهكذا استقر رصيد هذه الآراء في مستوى سلبي بلغ ناقص 74,3 نقطة، عوض ناقص 74,1 نقطة خلال الفصل السابق، وناقص 67,6 نقطة خلال نفس الفصل من السنة الماضية.

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