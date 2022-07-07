مجلس الحكومة يصادق على مقترحات تعيين في مناصب عليا

هبة بريس _ الرباطو

الرباط – صادق مجلس الحكومة، المنعقد اليوم الخميس، عن بعد، برئاسة السيد عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، على مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا للفصل 92 من الدستور.

وأوضح الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال ندوة صحافية عقب اجتماع مجلس الحكومة، أنه تم على مستوى وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة تعيين السيد محمد أسوس، مديرا للوكالة الحضرية لكلميم واد نون.

أما على مستوى وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، فقد تم تعيين السيد عادل غمارت، مديرا للموارد البشرية، المالية

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