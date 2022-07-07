وزير إسرائيلي يطلب من السعودية السماح برحلات جوية مباشرة إلى مكة

هبة بريس _ الرباط

ذكرت صحيفة “معاريف” العبرية، مساء اليوم الخميس، أن الحكومة الإسرائيلية طلبت من السعودية السماح برحلات جوية مباشرة إلى مكة المكرمة للراغبين في أداء فريضة الحج.

ونقلت الصحيفة عن عيساوي فريج، وزير التعاون الإقليمي الإسرائيلي، أنه طلب من المملكة السماح برحلات جوية مباشرة من مطار تل أبيب للراغبين في أداء فريضة الحج إلى مكة المكرمة.

وأكدت الصحيفة العبرية أن مسؤولين في الحكومة الإسرائيلية سعوا للحصول على إذن سعودي للسماح لشركات الطيران الإسرائيلية بالتحليق فوق الأراضي السعودية إلى وجهات آسيوية.

ولفتت الصحيفة إلى أن السلطات السعودية لا تقبل سفر الحجاج القادمين من إسرائيل إلا عن طريق دولة ثالثة.

وفي سياق متصل، قالت المبعوثة الأمريكية الخاصة لمحاربة معاداة السامية ديبورا ليبستات، أمس الأربعاء، إن “السعودية تغيرت كثيرا فيما يتعلق بنظرتها وتعاملها مع اليهود”.

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