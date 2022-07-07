حسب النوع والمنطقة.. “الفلاحة” تنشر لائحة أسعار أضاحي العيد
في ما يلي أسعار بيع المواشي الموجهة لعيد الأضحى، والتي تمت معاينتها يوم 6 يوليوز الجاري حسب الأسواق، وذلك وفق “نظام أسعار” (système Assaar) لتتبع أسعار المنتجات الفلاحية والغذائية الخاص بوزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات:
– الأغنام (بالدرهم لكل رأس)
الأدنى – المتوسط – الأقصى
• أزيلال: 1800 – 4200 – 4500
• مكناس: 3500- 4000- 4500
• بركان: 3700 – 3800 – 5000
• الفقيه بن صالح: 2600 – 3000 – 4500
• سطات: 3000 – 3250 – 3400
• وجدة: 2800 – 3000 – 5500
• وادي الذهب: 2250 – 3000 – 4000
• الجديدة: 1700 -3200- 4700
• شيشاوة: 2000- 2800- 4500
• فاس: 2100- 2800- 3600
• العيون: 1700- 2800- 5200
• خنيفرة: 2000 – 2700- 3900
• تاونات: 1500- 2500 – 3400
• تازة: 2000 – 2500 -3300
• الناظور: 1500 -2500- 6000
• كلميم: 2300- 2400- 2500
• صفرو: 1500 – 2200 – 4000
• القلعة: 2000 – 2200 – 2400
• طانطان: 1500 – 2000 -5500
• سيدي إفني: 1400 – 2000 – 4500
•آسا الزاك: 1400- 2000 – 4000
– النعاج (بالدرهم لكل رأس)
الأدنى – المتوسط – الأقصى
• كلميم: 1600 – 1700 – 1800
• طانطان: 1600 – 1700 – 1800
• سيدي إفني: 1400 – 1650 – 1800
• آسا الزاك: 1400 – 1600 – 1800
• الفقيه بن صالح: 1000 – 1500 – 1800
• شيشاوة: 1400 – 1500 – 2000
• تاونات: 1200 – 1250 – 1400
• صفرو: 900 – 1200 – 1700
• القلعة: 1200 – 1250 – 1350
• بركان: 1000 – 1200 – 1500
• فاس: 1100 – 1200 – 1500
• وادي الذهب: 1000 – 1150 – 1300
• خنيفرة: 800 – 1100 – 1300
• الناظور: 750 – 1000 – 1450
• وجدة: 900 – 1000 – 1300
• العيون: 750 – 900 – 1400
• أزيلال: 600 – 900 – 1200 –
التيس (بالدرهم لكل رأس)
الأدنى – المتوسط – الأقصى
• كلميم: 1900 – 1950 – 2000
• آسا الزاك: 1800 – 1900 – 2000
• طانطان: 1700 – 1900 – 2200
• سيدي إفني: 1800 – 1900 – 2000
• وادي الذهب: 1200 – 1800 – 2000
• العيون: 1000 – 1500 – 1800
• شيشاوة: 1400 – 1500 – 1600
• بركان: 1300 – 1500 – 1700
• تازة: 1250 – 1400 – 1750
• تاونات: 1200 – 1300 – 1500
• أزيلال 850 – 1300 – 1500
• مراكش: 1250 – 1300 – 1700
• سلا: 1000 – 1200 – 1400
• صفرو: 900 – 1200 – 1600
• الفقيه بن صالح: 1200 – 1300 – 1500
• الناظور: 800 – 1200 – 1500
• خنيفرة: 900 – 1200 – 1500
• وجدة: 800 – 900 – 1200
• القلعة: 700 – 850 – 1000
– الماعز (بالدرهم لكل رأس)
الأدنى – المتوسط – الأقصى
• مراكش: 900 – 1100 – 1300
• الفقيه بن صالح: 900 – 1100 – 1200
• وجدة: 900 – 1100 – 1300
• سيدي إفني: 900 – 1000 – 1200
• كلميم: 900 – 1000 – 1200
• مكناس: 950 – 1000 – 1100
• طانطان: 900 – 1000 – 1200
• آسا الزاك: 900 – 1000 – 1400
• وادي الذهب: 800 – 1000 – 1200
• تاونات: 800 – 900 – 1000
• العيون: 600 – 850 – 1400
• الناظور: 700 – 800 – 1000
• خنيفرة: 650 – 750 – 850
• صفرو: 500 – 700 – 1200
• بركان: 600 – 700 – 900
• شيشاوة: 550 – 700 – 900
• أزيلال: 400 – 550 – 700
• القلعة: 300 – 500 – 600
3 تعليقات
اظن ان هاته الوزارة تلعب الارقام العشوائية مثل القمار لتضحك على المواطن البسيط.
الدار البيضاء و فاس و مراكش و مكناس و الرباط…ثمن الخروف فيها يعادل SMIG أربع مرات ليست مدن مغربية ؟!!! واش المسؤولين مكلخين ولا سحابليهم الناس مكلخة؟؟؟؟
اثمنة الاكباش ناقصة ، لاتوجد اغلب المناطق .
وما فائدة نشر أثمنة النعاج ، فغالبية المغاربة يعيدون على الخروف وليس على النعاج .