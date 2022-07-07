حسب النوع والمنطقة.. “الفلاحة” تنشر لائحة أسعار أضاحي العيد

هبة بريس

في ما يلي أسعار بيع المواشي الموجهة لعيد الأضحى، والتي تمت معاينتها يوم 6 يوليوز الجاري حسب الأسواق، وذلك وفق “نظام أسعار” (système Assaar) لتتبع أسعار المنتجات الفلاحية والغذائية الخاص بوزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات:

– الأغنام (بالدرهم لكل رأس)

الأدنى – المتوسط – الأقصى

• أزيلال: 1800 – 4200 – 4500

• مكناس: 3500- 4000- 4500

• بركان: 3700 – 3800 – 5000

• الفقيه بن صالح: 2600 – 3000 – 4500

• سطات: 3000 – 3250 – 3400

• وجدة: 2800 – 3000 – 5500

• وادي الذهب: 2250 – 3000 – 4000

• الجديدة: 1700 -3200- 4700

• شيشاوة: 2000- 2800- 4500

• فاس: 2100- 2800- 3600

• العيون: 1700- 2800- 5200

• خنيفرة: 2000 – 2700- 3900

• تاونات: 1500- 2500 – 3400

• تازة: 2000 – 2500 -3300

• الناظور: 1500 -2500- 6000

• كلميم: 2300- 2400- 2500

• صفرو: 1500 – 2200 – 4000

• القلعة: 2000 – 2200 – 2400

• طانطان: 1500 – 2000 -5500

• سيدي إفني: 1400 – 2000 – 4500

•آسا الزاك: 1400- 2000 – 4000

– النعاج (بالدرهم لكل رأس)

الأدنى – المتوسط – الأقصى

• كلميم: 1600 – 1700 – 1800

• طانطان: 1600 – 1700 – 1800

• سيدي إفني: 1400 – 1650 – 1800

• آسا الزاك: 1400 – 1600 – 1800

• الفقيه بن صالح: 1000 – 1500 – 1800

• شيشاوة: 1400 – 1500 – 2000

• تاونات: 1200 – 1250 – 1400

• صفرو: 900 – 1200 – 1700

• القلعة: 1200 – 1250 – 1350

• بركان: 1000 – 1200 – 1500

• فاس: 1100 – 1200 – 1500

• وادي الذهب: 1000 – 1150 – 1300

• خنيفرة: 800 – 1100 – 1300

• الناظور: 750 – 1000 – 1450

• وجدة: 900 – 1000 – 1300

• العيون: 750 – 900 – 1400

• أزيلال: 600 – 900 – 1200 –

التيس (بالدرهم لكل رأس)

الأدنى – المتوسط – الأقصى

• كلميم: 1900 – 1950 – 2000

• آسا الزاك: 1800 – 1900 – 2000

• طانطان: 1700 – 1900 – 2200

• سيدي إفني: 1800 – 1900 – 2000

• وادي الذهب: 1200 – 1800 – 2000

• العيون: 1000 – 1500 – 1800

• شيشاوة: 1400 – 1500 – 1600

• بركان: 1300 – 1500 – 1700

• تازة: 1250 – 1400 – 1750

• تاونات: 1200 – 1300 – 1500

• أزيلال 850 – 1300 – 1500

• مراكش: 1250 – 1300 – 1700

• سلا: 1000 – 1200 – 1400

• صفرو: 900 – 1200 – 1600

• الفقيه بن صالح: 1200 – 1300 – 1500

• الناظور: 800 – 1200 – 1500

• خنيفرة: 900 – 1200 – 1500

• وجدة: 800 – 900 – 1200

• القلعة: 700 – 850 – 1000

– الماعز (بالدرهم لكل رأس)

الأدنى – المتوسط – الأقصى

• مراكش: 900 – 1100 – 1300

• الفقيه بن صالح: 900 – 1100 – 1200

• وجدة: 900 – 1100 – 1300

• سيدي إفني: 900 – 1000 – 1200

• كلميم: 900 – 1000 – 1200

• مكناس: 950 – 1000 – 1100

• طانطان: 900 – 1000 – 1200

• آسا الزاك: 900 – 1000 – 1400

• وادي الذهب: 800 – 1000 – 1200

• تاونات: 800 – 900 – 1000

• العيون: 600 – 850 – 1400

• الناظور: 700 – 800 – 1000

• خنيفرة: 650 – 750 – 850

• صفرو: 500 – 700 – 1200

• بركان: 600 – 700 – 900

• شيشاوة: 550 – 700 – 900

• أزيلال: 400 – 550 – 700

• القلعة: 300 – 500 – 600

ما رأيك؟ المجموع 5 آراء 0 5