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الملك محمد السادس

بصحة جيدة.. الملك يظهر رفقة المقاتل محمد حميشة بباريس

2022-07-07 / 17:40
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هبة بريس - الرباط

أسابيع قليلة بعد إعلان إصابته بفيروس كورونا، ظهر الملك محمد السادس في فيديو داخل أحد المراكز التجارية في فرنسا.

وظهر الملك في الفيديو برفقة المقاتل المغربي محمد حميشة بصحة جيدة.

وتداول عدد من النشطاء، الفيديو المذكور، مستبشرين خيرا بطلة عاهل البلاد ومتمنين بدوام الصحة والعافية له.

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‫6 تعليقات

  5. الحمد لله على سلامة صاحب الجلالة. أقسم بالله أنه منذ خبر مرضه كلما التقيت أحدا سواء من العائلة أو الاصدقاء أو حتى الغرباء يكون من بين حوارنا دعاء صادق للملك طالبين من الله أن يحفظه لنا.

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