عيد الأضحى.. الحكومة: منحنا رخصا استثنائية لنقل المسافرين

2022-07-07 / 16:04
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هبة بريس - لبنى ابروك

أكد الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، أن الحكومة قامت بمجموعة من الإجراءات من أجل الإعداد لعملية نقل المسافرين بمناسبة عيد الأضحى.

وذكر بايتاس في كلمته التي أعقبت أشغال المجلس الحكومي المنعقد يومه الخميس، أنه على مستوى النقل السككي تم إعداد برنامج خاص بعيد الاضحى يتمثل في برمجة 242 قطار خلال هذه الفترة بسعة 150 الف مقعد تهم كل الشبكات السككية.

وبالنسبة للنقل الطرقي، يضيف بايتاس، و لمواكبة الطلب تم منح رخص استثنائية علما أن عدد حافلات نقل المسافرين المرخص هو 2100 مركبة بسعة 200 الف مقعد يوميا.

وشدد بايتاس، على أن الحكومة تحرص على مراقبة الحافلات عبر الوزارة المعنية التي ستتم تعبئتها بهذه المناسبة عبر اعداد بطاقات خاصة بالمراقبة بالنسبة لكل حافلة قبل منحها الرخصة الاستثنائية، مشيرا الى أنه إلى حدود 5 يونيو، تم منح ما يناهز 160 رخصة استثنائية مع العلم أن طلب النقل سيعرف ارتفاعا خلال الأيام الثلاث التي تسبق عيد الأضحى، ومن المرتقب منح عدد مماثل من الرخص الاستثنائية للسنة الماضية والتي تجاوزت 4 آلاف رخصة.

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