مجلس الحكومة يصادق على تعيين مدراء جدد في مناصب عليا

2022-07-07 / 17:58
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هبة بريس ـ الدار البيضاء

عقدت الحكومة اليوم أشغال مجلسها الأسبوعي عبر تقنية التواصل عن بعد و ذلك برئاسة عزيز أخنوش و هو الاجتماع الذي خصص لمناقشة عدد من المواضيع و المصادقة على مجموعة من مشاريع القوانين و كذا تعيينات المناصب العليا.

و اختتم مجلس الحكومة أشغاله بالتداول والمصادقة على مقترحات تَعْيِينٍ في مناصبَ عليا طبقا للفصل 92 من الدستور.

و حسب بلاغ لمجلس الحكومة، فقد تم على مستوى وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، تعيين محمد أسوس، مديرا للوكالة الحضرية لكلميم واد نون.

وعلى مستوى وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، تم تعيين عادل غمارت، مديرا للموارد البشرية، المالية والشؤون العامة.

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تعليق واحد

  1. المندبة كبيرة.والميت فار هي هاذه الحالة تنصيب مناصب عليا جديدة كم من احد اثنان.من هما غالبا سيكونون من احزابهم

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