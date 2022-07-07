الحكومة: هدف السجل الاجتماعي الاستهداف المباشر للأسر المعوزة

هبة بريس - لبنى ابروك

أكد الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، أن السجل الاجتماعي قانون صادق عليه البرلمان وهو في مرحلة تجريبية في مدينتي الرباط والقنيطرة.

وذكر بايتاس في كلمته بالندوة الصحفية التي أعقبت أشغال المجلس الحكومي المنعقد يومه الخميس، أن الأمور بخصوص تفعيل وتنزيل هذا السجل الاجتماعي تسير بطريقة جيدة جدا على أساس أن يتم تعميمه بعد المرحلة التجريبية.

وشدد بايتاس، على أن تنزيل السجل الاجتماعي سيمكن الحكومة من تحقيق آلية مهمة في الدعم وهي الاستهداف المباشر للأسر المعوزة والمحتاجة وسيكون دعم عمودي ومباشر لفائدتها.

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