أخنوش ينوب عن الحكومة في مباركة عيد الأضحى للملك و للشعب المغربي

هبة بريس ـ الدار البيضاء

عقدت الحكومة، يومه الخميس 7 ذي الحجة 1443، الموافق لـ 7 يوليو 2022، مجلسها الأسبوعي، بتقنية التواصل المرئي، برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة.

و خصص هذا الاجتماع لتقديم عرض قطاعي حول مشاركة المملكة المغربية يومي 21 و22 يونيو 2022 بجنيف في فحص التقرير الوطني أمام اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة، وللتداول في عدد من مشاريع النصوص القانونية، ومقترحات تَعْيِينٍ في منَاصِبَ عليا طبقا للفصل 92 من الدستور.

و في بداية أشغال مجلس الحكومة، وبمناسبة عيد الأضحى المبارك، تقدم رئيس الحكومة بأخلص عبارات التهاني وأصدق الأماني باليمن والبركات وموفور الصحة والعافية لأمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس ولكافة أفراد الأسرة الملكية الشريفة وللشعب المغربي قاطبة.

ما رأيك؟ المجموع 8 آراء 0 8