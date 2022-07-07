أخنوش ينوب عن الحكومة في مباركة عيد الأضحى للملك و للشعب المغربي

2022-07-07 / 15:41
1

هبة بريس ـ الدار البيضاء 

عقدت الحكومة، يومه الخميس 7 ذي الحجة 1443، الموافق لـ 7 يوليو 2022، مجلسها الأسبوعي، بتقنية التواصل المرئي، برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة.

و خصص هذا الاجتماع لتقديم عرض قطاعي حول مشاركة المملكة المغربية يومي 21 و22 يونيو 2022 بجنيف في فحص التقرير الوطني أمام اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة، وللتداول في عدد من مشاريع النصوص القانونية، ومقترحات تَعْيِينٍ في منَاصِبَ عليا طبقا للفصل 92 من الدستور.

و في بداية أشغال مجلس الحكومة، وبمناسبة عيد الأضحى المبارك، تقدم رئيس الحكومة بأخلص عبارات التهاني وأصدق الأماني باليمن والبركات وموفور الصحة والعافية لأمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس ولكافة أفراد الأسرة الملكية الشريفة وللشعب المغربي قاطبة.

ما رأيك؟
المجموع 8 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of بصحة جيدة…الملك محمد السادس يتجول بفرنسا

بصحة جيدة…الملك محمد السادس يتجول بفرنسا

2022-07-07 / 20:42
Photo of مجلس الحكومة يصادق على مقترحات تعيين في مناصب عليا

مجلس الحكومة يصادق على مقترحات تعيين في مناصب عليا

2022-07-07 / 18:16
Photo of مجلس الحكومة يصادق على تعيين مدراء جدد في مناصب عليا

مجلس الحكومة يصادق على تعيين مدراء جدد في مناصب…

2022-07-07 / 17:58
Photo of بنسعيد يقدم مرسوم تنظيم مؤسسات الشباب التابعة للسلطة الحكومية

بنسعيد يقدم مرسوم تنظيم مؤسسات الشباب التابعة للسلطة الحكومية

2022-07-07 / 15:22
Photo of بسبب كورونا.. مجلس الحكومة يعود للانعقاد عبر تقنية التواصل عن بعد

بسبب كورونا.. مجلس الحكومة يعود للانعقاد عبر تقنية التواصل…

2022-07-07 / 14:55
Photo of اختتام اجتماع “التجمع الإفريقي 2022” باعتماد “إعلان مراكش”

اختتام اجتماع “التجمع الإفريقي 2022” باعتماد “إعلان مراكش”

2022-07-07 / 12:37
Photo of وزير الدفاع الإسباني الأسبق: موقف إسبانيا من الصحراء “يستحق الإشادة”

وزير الدفاع الإسباني الأسبق: موقف إسبانيا من الصحراء “يستحق…

2022-07-07 / 10:45
Photo of مصطفى سلمى: أبنائي انتقلوا من ذل اللجوء إلى عز حضن الوطن

مصطفى سلمى: أبنائي انتقلوا من ذل اللجوء إلى عز…

2022-07-07 / 09:32
Photo of إلغاء مقعدين في مجلس النواب عن دائرة الدرويش

إلغاء مقعدين في مجلس النواب عن دائرة الدرويش

2022-07-06 / 19:54
Photo of رئيس البرلمان الأنديني يشيد بالتقدم الذي يعرفه المغرب

رئيس البرلمان الأنديني يشيد بالتقدم الذي يعرفه المغرب

2022-07-06 / 19:14

تعليق واحد

  1. لا بارك الله تعالى فيك ولا في أعمالك و نسأله ان يرينا فيك عجائب قدرته لما تسببت فيه للمغرب و المغاربة من كوارث…آمين…و عيد مبارك لجميع المسلمين.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق