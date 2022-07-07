بسبب كورونا.. مجلس الحكومة يعود للانعقاد عبر تقنية التواصل عن بعد

2022-07-07 / 14:55
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هبة بريس ـ الدار البيضاء 

عقدت الحكومة، يومه الخميس 7 ذي الحجة 1443، الموافق لـ 7 يوليو 2022، مجلسها الأسبوعي، بتقنية التواصل المرئي، برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة.

و عادت الحكومة لتعقد مجالسها الأسبوعية عبر تقنية التواصل المرئي عن بعد و ذلك بعد أن ارتفعت حالات الإصابة الجديدة بكورونا في الآونة الأخيرة.

و خصص الاجتماع الحكومي لتقديم عرض قطاعي حول مشاركة المملكة المغربية يومي 21 و22 يونيو 2022 بجنيف في فحص التقرير الوطني أمام اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة، وللتداول في عدد من مشاريع النصوص القانونية، ومقترحات تَعْيِينٍ في منَاصِبَ عليا طبقا للفصل 92 من الدستور.

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