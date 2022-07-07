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بريطانيا.. جونسون يعلن استقالته من زعامة حزب المحافظين

2022-07-07 / 13:00
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هبة بريس - وكالات

أعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، اليوم الخميس، تخليه عن زعامة حزب المحافظين، وبقاءه في منصبه إلى حين اختيار قيادة جديدة.

وقال جونسون، للصحفيين: “حزب المحافظين يرى ضرورة اختيار زعيم جديد ورئيس للحكومة.. وسأبقى في منصبي حتى اختيار زعيم جديد”.

وأضاف: “حاربت كثيرا لبقائي في منصبي، ليس لأنني أردت فعل ذلك لكن لأنني شعرت أنه واجبي وعملي”.

وتابع: “حاولت إقناع زملائي، خلال الأيام الماضية، بعدم تغيير الحكومة، أنا أندم بشدة لأنني لم أتمكن من الاستمرار بتنفيذ الكثير من المشاريع”.

وأشار جونسون إلى أنه “فخور جدا بالإنجازات التي حققتها حكومته”.

وختم حديثه بالقول: “للزعيم الجديد كيفما كان أقول له سأدعمه قدر الإمكان”.

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