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سطات.. جثة بالشارع العام تستنفر السلطات

2022-07-07 / 12:44
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محمد منفلوطي_ هبة بريس

علمت ” هبة بريس” من مصادرها، أن عناصر الأمن التابعة للأمن الولائي بسطات، فتحت منذ الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، تحقيقاتها لكشف ملابسات وحيثيات العثور على جثة بالمدخل الجنوبي لمدينة سطات قرب محطة الوقود بطريق كيسر، بعد ان تم العثور عليها في ظروف وصفت بالغامضة تتطلب تحقيقا فوريا بناء على نتائج التشريح الطبي الذي من المرجح ان تخضع له جثة الهالك للوقوف على ملابسات الوفاة وتحديد هويته.

مصادرنا، أكدت أن المحققين بمعية السلطات المحلية، وفور علمهم بالخبر انتقلوا الى عين المكان، لمعاينة الجثة والتحقق من هويتها والاشراف على نقلها صوب مستودع الاموات بمستشفى الحسن الثاني بسطات.

مصادرنا اكدت ان الجثة تم اكتشافها من قبل بعض ساكنة المنطقة في ظروف غامضة، حيث تم ربط الاتصال بعناصر الأمن والسلطة المحلية، وحشد كبير لساكنة المنطقة ، حيث تم إجراء معاينة ومسح لمكان الحادث والقيام بالإجراءات القانونية لنقل الجثة إلى مستودع الأموات بالمستشفى الإقليمي بسطات، كما تم إشعار الوكيل العام لدى استئنافية سطات بالحادث الذي امر بفتح بحث قضائي بالموضوع لكشف الاسباب الحقيقية وراء هذا الحادث.

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