في الصورة ناصر بوريطة

معاناة الجالية المغربية بمعبر سبتة موضوع مساءلة لبوريطة في البرلمان

2022-07-07 / 12:16
1
هبة بريس - الرباط

وجهت عزيزة بوجريدة، نائبة برلمانية عن الفريق الحركي، سؤالا كتابيا لوزير الشؤون الخارجية والتعاون الافريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، حول الاجراءات التي ستتخذها الوزارة الوصية لتنظيم عملية العبور بهاته النقطة “الحدودية ”

وجاء في سؤال النائية البرلمانية ان “المواطنين من أفراد الجالية المغربية بأوربا، الذين اختاروا العودة عبر معبري باب سبتة ومليلية، يعانون من طول الانتظار وبطء الإجراءات الإدارية والجمركية”.

وأردفت النائبة البرلمانية قائلة ان “الجالية المغربية تضطر إلى البقاء تحت لهيب الشمس الحارقة طيلة فترة الانتظار إلى حين استكمال هذه الإجراءات، مع العلم أن الأسر العائدة تضم أطفالا ونساء ومسنين لا يستطيعون تحمل هذه المعاناة”.

واسترسلت بالقول ان “اختيار العودة عبر بابي سبتة ومليلية راجع إلى التكلفة المنخفضة للتنقل المتماشية مع قدراتهم وإمكاناتهم، عكس باقي الموانئ ذات التكلفة الباهظة” تُؤكد النائبة نفسها، مطالبة الوزير بـ”تسريع الإجراءات الإدارية والجمركية لأفراد الجالية المغربية، لاسيما وأن عددا منهم لم يزر المغرب منذ 3 سنوات أو أكثر بسبب جائحة كورونا”.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of خبير ..الجرعة المعززة الثانية توفر حماية أكثر عدلا وإنصافا لذوي الهشاشة

خبير ..الجرعة المعززة الثانية توفر حماية أكثر عدلا وإنصافا…

2022-07-07 / 22:22
Photo of متوسط أسعار بيع المواشي المعدة للنحر بمناسبة عيد الأضحى

متوسط أسعار بيع المواشي المعدة للنحر بمناسبة عيد الأضحى

2022-07-07 / 21:01
Photo of لارام ..قرار أمستردام سينعكس على بعض الرحلات التي تؤمنها الخطوط الملكية

لارام ..قرار أمستردام سينعكس على بعض الرحلات التي تؤمنها…

2022-07-07 / 20:17
Photo of الوزيرة حيار تدخل على خط ملف تزويج القاصرات

الوزيرة حيار تدخل على خط ملف تزويج القاصرات

2022-07-07 / 19:56
Photo of الحكومة : نواصل العمل لمواجهة إشكالية نقص الماء الصالح للشرب

الحكومة : نواصل العمل لمواجهة إشكالية نقص الماء الصالح…

2022-07-07 / 19:26
Photo of نشرة إنذارية : موجة حرارة مرتقبة بعدد من المناطق

نشرة إنذارية : موجة حرارة مرتقبة بعدد من المناطق

2022-07-07 / 18:49
Photo of التشاؤم يخيم على الأسر المغربية بشأن قدرتها على الادخار

التشاؤم يخيم على الأسر المغربية بشأن قدرتها على الادخار

2022-07-07 / 18:40
Photo of الحكومة : احداث الناظور ” خطط لها ” واستعملت فيها ” اساليب عنف كبير “

الحكومة : احداث الناظور ” خطط لها ” واستعملت…

2022-07-07 / 18:30
Photo of في بادرة إجتماعية.. توزيع أضاحي العيد على القيمين الدينيين وأراملهم بالناظور

في بادرة إجتماعية.. توزيع أضاحي العيد على القيمين الدينيين…

2022-07-07 / 17:56
Photo of حسب النوع والمنطقة.. “الفلاحة” تنشر لائحة أسعار أضاحي العيد

حسب النوع والمنطقة.. “الفلاحة” تنشر لائحة أسعار أضاحي العيد

2022-07-07 / 17:53

تعليق واحد

  1. مراعاة للضروف الاقتصادية والمناخية ومخلفات أزمة كورونا كان من المفروض أن تتدخل وزارة بوريطة بحلول لتخفيف وتسهيل عبور الجالية ، كخفض تكلفة العبور بالموانئ الأخرى لتخفيف الضغط على معبري سبتة و مليلية.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق