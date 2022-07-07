حصيلة المشاركة المغربية بوهران 2022.. 33 ميدالية منها 3 ذهبيات

2022-07-07 / 11:48
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هبة بريس

إختتمت البعثة الرياضية المغربية مشاركتها في دورة ألعاب البحر الأبيض المتوسط 2022 بوهران ، بحصد 33 ميدالية منها 3 ذهبيات في مختلف الرياضات.

وتعد هذه الحصيلة الأكبر في تاريخ المشاركات المغربية السابقة في هذه التظاهرة الرياضية.

وأحرز الرياضيون المغاربة (ذكورا وإناثا) 3 ذهبيات، و13 فضية و17 برونزية خلال مشاركتهم في الدورة التاسعة عشرة لألعاب البحر الأبيض المتوسط.

كما إستطاع المغرب الصعود إلى منصة التتويج في 7 مناسبات من خلال رياضة الملاكمة، في حين منحت ألعاب القوى 12 ميدالية للمملكة، إضافة إلى تتويج المنتخب الوطني لأقل من 18 سنة بميدالية برونزية في كرة القدم، وميداليات أخرى في التايكواندو والرماية و الكرة الحديدية.

وكان المغرب قد شارك في هذه الألعاب بوفد قوامه 130 رياضيا ورياضية (86 ذكورا و44 إناثا) في 15 صنفا رياضيا .

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‫3 تعليقات

  1. شاركتم بدون اخد رأي المغاربة وقد ضهر لكم ان الشعب الرافض للمشاركة كان على حق .

  2. حصيلة كارثية! دول تعاني من الحروب كسوريا احتلت مراتب افضل من مرتبة المغرب. حتى حصيلة البانيا كانت افضل من حصيلة المغرب.

  3. ورغم ذلك لازال مستوانا متدنيا في جل الرياضات وخير دليل على ذلك ترتيبنا في سبورة الميداليات. الجامعة تصب اهتمامها على كرة القدم في حين تبقى رياضات أخرى شبه منسية.

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