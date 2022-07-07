قطر تعيد إلزامية ارتداء الكمامة في الأماكن العامة المغلقة

هبة بريس - وكالات

أعادت قطر، الأربعاء ، إلزامية ارتداء الكمامات في الأماكن العامة المغلقة، بعد أن كانت ألغتها في ماي الماضي ، وذلك بالتزامن مع ارتفاع وتيرة الإصابات اليومية بفيروس كوفيد – 19 خلال الأسابيع الماضية.

وقرر مجلس الوزراء القطري في اجتماعه العادي ، تعديل قراره السابق بإلغاء إلزامية الكمامات والصادر بتاريخ 18 ماي الماضي، ليصبح لزاما على المواطنين والمقيمين والزائرين ارتداء الكمامات في الأماكن العامة المغلقة اعتبارا من اليوم الخميس.

من جهتها ، قالت وزارة الصحة العامة القطرية ، في بيان ، إنه بصدور هذا القرار أصبح ارتداء الكمامات إلزاميا على جميع الأفراد من سن 6 سنوات فما فوق في الأماكن العامة المغلقة ، فيما يستثنى فقط الأطفال دون سن السادسة.

وأوضحت أن القرار يشمل مرافق الرعاية الصحية ومواقع العمل ووسائل النقل العام والمساجد والصالات الرياضية ومراكز التسوق والمتاجر ودور العرض السينمائي وأية أماكن عامة أخرى مغلقة.

وأشارت إلى أن ذلك يأتي في ظل الارتفاع الملحوظ في أعداد حالات الإصابة بعدوى كوفيد-19 في الأسابيع القليلة الماضية.

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