بعد عيد الأضحى.. مهنيو نقل البضائع يهددون بإضراب وطني

2022-07-07 / 11:25
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هبة بريس - الرباط

هددت تنسيقية النقابات الوطنية لقطاع النقل الطرقي للبضائع، بخوض إضراب وطني بعد عيد الأضحى.

وذكرت التنسيقية في بلاغ لها، أنها ستخوض إضراب وطني، بالإضافة إلى أشكال أكثر احتجاجا، بعد عيد الأضحى، وذلك في حالة عدم الاستجابة لطلباتها.

وطالبت تنسيقية النقابات، بتحديد الحمولة القانونية للشاحنات من جميع منابع الشحن: المقالع مع تفعيل دور شرطة المقلاع، الموانئ، أسواق الجملة للخضر و الفواكه، وباقي المؤسسات إلانتاجية.

كما أكدت النقابات على ضرورة ترشيد دور المراقبة الطرقية، ورفع الضرر الذي ما فتئ يتعرض له بعض المهنيين من طرف عناصر المراقبة الطرقية.

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