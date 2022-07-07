عكس الأعياد السابقة.. سعر البصل ينخفض لأدنى مستوياته بسوق الجملة

هبة بريس ـ الدار البيضاء

تعود المغاربة في السنوات الماضية على استقبال عيد الأضحى بارتفاع سعر عدد من الخضر التي يكثر عليها الطلب في هاته المناسبة و في مقدمتها البصل.

هذا الأمر اختلف خلال السنة الحالية، حيث وصل سعر البصل لأدنى مستوياته بسوق الجملة للخضر و الفواكه بالدار البيضاء بالرغم من ارتفاع الطلب.

و وصل سعر بيع الكيلوغرام الواحد من البصل ثلاث أيام قبل عيد الأضحى لحوالي درهم و بضع سنتيمات، فيما وصل سعر البصل الأعلى جودة لسعر درهم و نصف للكيلوغرام الواحد.

و عزا مهنيون انخفاض سعر بيع البصل تزامنا و عيد الأضحى بالرغم من ارتفاع الطلب لوفرة العرض، و هو ما جعل سعر البيع في سوق الجملة يتراوح بين درهم و درهم و نصف في أقصى الحالات.

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