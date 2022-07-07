استنفار و سدود أمنية بعين السبع لتأمين ديربي “العربي الزاولي” بالبيضاء
هبة بريس ـ الدار البيضاء
منذ ساعات الصباح الأولى، حركة غير عادية تشهدها منطقة عين السبع الحي المحمدي و الطرقات المؤدية لها و ذلك بسبب إقامة ديربي الوداد و الرجاء عشية هذا اليوم بمركب العربي الزاولي بالدار البيضاء.
و انتشرت العناصر الأمنية صبيحة اليوم بمختلف الطرقات و الشوارع المؤدية لمركب العربي الزاولي و خاصة بالحي المحمدي و عين السبع، كما تم نصب عشرات السدود الأمنية و القضائية بالطرقات الرئيسية المحاذية لمكان تواجد ملعب المباراة.
و وضعت السلطات الأمنية خطة محكمة ليمر ديربي كأس العرش في أحسن الظروف بالرغم من أنه سيجرى بدون جمهور، حيث تقرر أن يتم رفع منسوب اليقظة و المراقبة للتصدي لأي حدث قد يعكر صفو هذا العرس الرياضي الكبير.
و نصبت السلطات الأمنية “باراجات” بالقرب من مداخل مركب العربي الزوالي للتأكد من هوية الركاب و الراجلين و ذلك لتفادي أي تجمهر بالقرب من ملعب المباراة التي ستنطلق في حدود الساعة السادسة مساءا.
*الصورة من الأرشيف
تعليق واحد
لماذا اليهود ليس لهم فرق في الكرة ونحن نضيع،الصلوات،الخمسة من أجل متابعة،مبارة كرة القدم رغم اننا،لا ناقة لنا ولاجمل في هذه الكرة الملعونة التي،خدرت الشعوب،وتركتهم في الهاوية والاسعار،الملتهبة،في كل المواد الغداءية والكزوال،والبنزين،ولامن يحرك،ساكن،كاءنهم جماد وليسوا ببشر