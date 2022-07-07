استنفار و سدود أمنية بعين السبع لتأمين ديربي “العربي الزاولي” بالبيضاء

2022-07-07 / 12:05
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هبة بريس ـ الدار البيضاء 

منذ ساعات الصباح الأولى، حركة غير عادية تشهدها منطقة عين السبع الحي المحمدي و الطرقات المؤدية لها و ذلك بسبب إقامة ديربي الوداد و الرجاء عشية هذا اليوم بمركب العربي الزاولي بالدار البيضاء.

و انتشرت العناصر الأمنية صبيحة اليوم بمختلف الطرقات و الشوارع المؤدية لمركب العربي الزاولي و خاصة بالحي المحمدي و عين السبع، كما تم نصب عشرات السدود الأمنية و القضائية بالطرقات الرئيسية المحاذية لمكان تواجد ملعب المباراة.

و وضعت السلطات الأمنية خطة محكمة ليمر ديربي كأس العرش في أحسن الظروف بالرغم من أنه سيجرى بدون جمهور، حيث تقرر أن يتم رفع منسوب اليقظة و المراقبة للتصدي لأي حدث قد يعكر صفو هذا العرس الرياضي الكبير.

و نصبت السلطات الأمنية “باراجات” بالقرب من مداخل مركب العربي الزوالي للتأكد من هوية الركاب و الراجلين و ذلك لتفادي أي تجمهر بالقرب من ملعب المباراة التي ستنطلق في حدود الساعة السادسة مساءا.

*الصورة من الأرشيف

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