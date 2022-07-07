بمشاركة المغرب.. القاهرة تستضيف بطولة أمم إفريقيا لكرة اليد

هبة بريس

تستضيف العاصمة المصرية القاهرة فعاليات بطولة كأس أمم إفريقيا لكرة اليد في الفترة ما بين 11 و 18 يوليوز الجاري بمشاركة 14 منتخبا من ضمنها المنتخب المغربي.

وتم تقسيم المنتخبات المشاركة إلى أربع مجموعات، يوجد المنتخب المغربي في الأولى رفقة البلد المضيف مصر والكاميرون.

وتضم المجموعة الثانية منتخبات الغابون والجزائر وغينيا وكينيا، بينما تضم المجموعة الثالثة منتخبات تونس والرأس الأخضر ونيجيريا، والرابعة كلا من أنغولا والكونغو الديمقراطية والسنغال وزامبيا.

ويفتتح المنتخب المغربي مبارياته في البطولة أمام الكاميرون في الجولة الأولى مساء يوم 12 يوليوز، ويلاقي نظيره المصري في لقاء عربي خالص يوم 13 يوليوز.

وستتأهل المنتخبات الخمسة الأولى في ترتيب البطولة مباشرة لبطولة العالم لكرة اليد للرجال 2023 في بولندا والسويد.

وكان المنتخب المصري قد تُوج بلقب النسخة الماضية عام 2020، بعد فوزه على تونس في المباراة النهائية بنتيجة 27-23.

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