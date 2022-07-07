الصين تشجع مواطنيها على إنجاب 3 أطفال

2022-07-07 / 10:23
0
هبة بريس - وكالات

تسعى الصين لتقديم امتيازات لوقف الأزمة الديموغرافية الحادة غير المسبوقة، وبعد عقود من إجبار النساء على الإجهاض كجزء من سياسة “الطفل الواحد” باتت بكين تشجع على إنجاب 3 أطفال.

ووفقا لتقرير نشرته صحيفة “نيويورك تايمز”، تستثني بكين النساء غير المتزوجات من التحفيزات المقدمة لإنجاب مزيد من الأطفال، والتي تكون على شكل مزايا ضريبية وائتمانية وتعليمية.

ويشترط القانون الصيني على المرأة الحامل وزوجها، تسجيل زواجهما بشكل رسمي للحصول على رعاية ما قبل الولادة في مستشفى عام.

ومع الانخفاض التاريخي في معدل المواليد الجدد بالصين، بات المسؤولون يوزعون ائتمانات الإسكان والمزايا التعليمية وحتى الحوافز النقدية لتشجيع النساء على إنجاب المزيد من الأطفال.

ومع ذلك، فإن الامتيازات متاحة فقط للمتزوجين، وهو شرط أساسي لا يجذب بشكل متزايد النساء المستقلات اللائي يفضلن في بعض الحالات أن ينجبن وهن عازبات.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of بريطانيا.. جونسون يعلن استقالته من زعامة حزب المحافظين

بريطانيا.. جونسون يعلن استقالته من زعامة حزب المحافظين

2022-07-07 / 13:00
Photo of قطر تعيد إلزامية ارتداء الكمامة في الأماكن العامة المغلقة

قطر تعيد إلزامية ارتداء الكمامة في الأماكن العامة المغلقة

2022-07-07 / 11:38
Photo of جونسون يطرد “أول وزير طلب منه الاستقالة”.. ويؤكد تشبثه بمنصبه

جونسون يطرد “أول وزير طلب منه الاستقالة”.. ويؤكد تشبثه…

2022-07-06 / 23:03
Photo of نائب واحد فقط بين 150 عن حزب المحافظين يدعم جونسون

نائب واحد فقط بين 150 عن حزب المحافظين يدعم…

2022-07-06 / 21:01
Photo of طائرة ركاب إماراتية تحلق 14 ساعة بـ”ثقب كبير”

طائرة ركاب إماراتية تحلق 14 ساعة بـ”ثقب كبير”

2022-07-06 / 20:28
Photo of مديرة صندوق النقد الدولي لا تستبعد ركودا عالميا العام المقبل

مديرة صندوق النقد الدولي لا تستبعد ركودا عالميا العام…

2022-07-06 / 20:19
Photo of مقتل امرأة طعنا خلال فعالية سياسية في السويد

مقتل امرأة طعنا خلال فعالية سياسية في السويد

2022-07-06 / 19:36
Photo of مستشارة بايدن: السعودية تغيرت كثيرا فيما يتعلق باليهود

مستشارة بايدن: السعودية تغيرت كثيرا فيما يتعلق باليهود

2022-07-06 / 19:25
Photo of وفد وزاري بريطاني يلتقي جونسون ويطالبه بالاستقالة

وفد وزاري بريطاني يلتقي جونسون ويطالبه بالاستقالة

2022-07-06 / 18:25
Photo of الأسد الأفريقي”.. الجيشان الأميركي والمغربي ينفذان تمرين محاكاة نووية

الأسد الأفريقي”.. الجيشان الأميركي والمغربي ينفذان تمرين محاكاة نووية

2022-07-06 / 18:09

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق