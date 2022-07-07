الجديدة.. الأمن يوقف عشريني اعتدى على مواطنين ب”سكين”
هبة بريس
تمكنت عناصر الشرطة بالأمن الإقليمي بمدينة الجديدة، زوال يوم الأربعاء 6 يوليوز الجاري، من توقيف شخص يبلغ من العمر 22 سنة، من ذوي السوابق القضائية، وذلك للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بالضرب والجرح باستعمال السلاح الأبيض وإلحاق خسائر مادية بممتلكات الغير.
وكانت مصالح الشرطة بمدينة الجديدة قد توصلت أمس الثلاثاء بإشعار حول تورط شخص في حالة غير طبيعية في تعريض مجموعة من الأشخاص للضرب والجرح بواسطة سكين بحي “القلعة”، قبل أن تسفر الأبحاث والتحريات المكثفة لعناصر الشرطة عن تحديد هوية المشتبه فيه وضبطه يومه الأربعاء.
وقد تم إيداع المشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا تحديد الخلفيات الحقيقية وراء ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.
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19 تعليقات
المشكل الكبير لدينا في المغرب ان المنظومة القانونية منظومة فاشلة.لان المجرم يدخل إلى المؤسسة السجنية يوجد فيها كل ما يريد؛ وهذا ما يجعله يكثر من الجرائم البشعة والنصب وسرقة وووووو وووووووو وغيرها..
كل من يرتكب جريمة بشعة يجب تاذيبه وسجنه السجن المؤبد مع الأعمال الشاقة بدون رحمة ولا شفقة حسبي الله ونعم الوكيل.
هذه نتيجة التربية الخلقية وعدم الوعي وبدأنا نتراخى في تشديد الأمن والأمان بالمغرب.
ماذا تنتظرون من هؤلاء المجرمين الذين يقومون بعمليات اجرامية في حق الضحايا الأبرياء لآ حولة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
كل من سولت له نفسه بفعل هذه الأفعال الإجرامية اللاخلاقية في حق الضحايا الأبرياء الذين لاذنب لهم يجب على السلطات القضائية ان تحكم عليهم باقصى عوقبة ممكنة…
لماذا هؤلاء الشباب يورطون انفسهم في جرائم بشعة ونتيجتها السجن مع الأشغال الشاقة ؟؟؟ ولكن للاسف الشديد الحكومة هي المسؤولة عن ما يقع في الشارع العام….
لآ حولة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بدأنا نلاحظ في الأواني الأخيرة كثرت بكثرة الجرائم البشعة والنصب وسرقة والاغتصاب والاختطاف ؛ سؤال يتطلب إجابته وعدم السكوت عليه من المسؤول عن ذالك ؟؟؟؟؟
الكل مسؤول عن رعيته وهذا يعني الآباء والمدرسة والمجتمع وووووو لوكانوا يتحملون المسؤولية لما يقع هذا في بلادنا..
يجب على السلطات القضائية ان تجري البحث الدقيق مع تنسيق السلطات الأمنية للكشف عن ظروف وملامسة هذه الجريمة البشعة..
لو كنت قاضيا لحكمت عليهم بالسجن المؤبد مع الأعمال الشاقة بدون رحمة ولا شفقة حتى يكونوا عبرة لغيرهم وحسبنا آلله ونعم الوكيل فيهم.
هل نحن في بلد الاجرام ام بلد إسلامي ومتسامح لا يعرف الاجرام.. اللهم اهديهمم إلى طريقك المستقيم وملأ قلبهم بالايمان وبذكر آلله..
نطالب بالتدخل الفوري ومحاكمتهم باقصى عوقبة ممكنة حتى يكون عبرة لغيرهم…
بدأت تعم الفوضى في البلاد ولا أحدا يتحرك ساكنا…
يجب على الحكومة أن تجد حلا مناسبا للحد من هذه الظاهرة الاجرام بكثرة في المغرب…
يجب على السيد الحموشي ان يكثر من الكاميرات ومن الأجهزة الأمنية داخل الأحياء والاماكن الشعبية…
إنها فوضى عارمة والتسيب وغياب القضاء لمحاكمتهم بالحكم المستحق وهذا ما يرجع إلى كثرة الجرائم البشعة والنصب وسرقة في بلادنا…
لاندري إلى أي حد سيصلون هؤلاء المجرمين لقد عمت الفوضى مما خلفوا الرعب والهلع في البلاد..
نطالب باقصى عوقبة بالسجن لمدة طويلة مع الأعمال الشاقة بدون رحمة ولا شفقة حسبي الله ونعم الوكيل.
في نظري أن هؤلاء المجرمين لايخافون الله ليس لديهم ما يخسرون وهذا ما يجعلهم يقومون بعمليات اجرامية بشعة حسبنا الله ونعم الوكيل…