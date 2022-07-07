الجديدة.. الأمن يوقف عشريني اعتدى على مواطنين ب”سكين”

هبة بريس

تمكنت عناصر الشرطة بالأمن الإقليمي بمدينة الجديدة، زوال يوم الأربعاء 6 يوليوز الجاري، من توقيف شخص يبلغ من العمر 22 سنة، من ذوي السوابق القضائية، وذلك للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بالضرب والجرح باستعمال السلاح الأبيض وإلحاق خسائر مادية بممتلكات الغير.

وكانت مصالح الشرطة بمدينة الجديدة قد توصلت أمس الثلاثاء بإشعار حول تورط شخص في حالة غير طبيعية في تعريض مجموعة من الأشخاص للضرب والجرح بواسطة سكين بحي “القلعة”، قبل أن تسفر الأبحاث والتحريات المكثفة لعناصر الشرطة عن تحديد هوية المشتبه فيه وضبطه يومه الأربعاء.

وقد تم إيداع المشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا تحديد الخلفيات الحقيقية وراء ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.

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