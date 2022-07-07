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القنيطرة.. توقيف أربعيني وحجز 6000 قرص طبي مخدر

2022-07-07 / 09:41
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هبة بريس - القنيطرة

تمكنت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بالقنيطرة بناءً على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، يوم الأربعاء 06 يوليوز الجاري، من توقيف شخص يبلغ من العمر 44 سنة، وذلك للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بحيازة وترويج شحنة من الأقراص الطبية المخدرة.

وقد جرى توقيف المشتبه فيه مباشرة بعد وصوله إلى مدينة القنيطرة على متن سيارة نفعية لنقل البضائع، قادما إليها من إحدى مدن شمال المملكة، قبل أن تمكن عملية التفتيش المنجزة بحوزته من حجز 6000 قرص طبي مخدر من نوع “Rivotril”.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد باقي الامتدادات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي، وتوقيف جميع المشاركين والمساهمين المحتملين في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.

وتندرج هذه العملية في سياق المجهودات المتواصلة التي تبذلها مصالح الأمن الوطني ومراقبة التراب الوطني من أجل تفكيك شبكات تهريب وترويج المخدرات والمؤثرات العقلية على الصعيدين الوطني والدولي.

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