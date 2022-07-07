مصطفى سلمى: أبنائي انتقلوا من ذل اللجوء إلى عز حضن الوطن

هبة بريس - الرباط

أعلن القيادي السابق بجبهة البوليساريو، مصطفى سلمى ولد سيدي مولود، عن عودة أبنائه من مخيمات تندوف.

وقال مصطفى سلمى في تدوينة نشرها على حسابه بموقع “فيسبوك” : “الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات.. في هذه اللحظات تطأ أقدام آخر أفراد عائلتي أرض الآباء و الأجداد لأول مرة. ليكتشف أبنائي أن العيون مدينة كبيرة راقية تتوفر على كل مرافق الحياة المدنية، و ليست ذلك المخيم الذي ولدوا و ترعرعوا فيه.”

وأضاف “شكرا لكل من ساهم أو ساعد أو سهل من داخل المغرب و خارجه في أن ينتقل أبنائي من ذل اللجوء إلى عز حضن الوطن.. و أتضرع إلى الله في هذه الأيام المباركة أن يفك أسر من تبقى من أهالينا في مخيمات تيندوف و أن يعم السلام ربوع منطقتنا.”

وختم قوله بحديث رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : (مَنْ أَصْبَحَ مِنْكُمْ آمِنًا فِي سِرْبِهِ ، مُعَافًى فِي جَسَدِهِ ، عِنْدَهُ قُوتُ يَوْمِهِ ، فَكَأَنَّمَا حِيزَتْ لَهُ الدُّنْيَا)

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