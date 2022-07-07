طقس الخميس.. أجواء حارة بعموم مناطق المملكة

هبة بريس

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، اليوم الخميس، أن يظل الطقس حارا بالسهول الداخلية الشمالية والوسطى وبالجنوب الشرقي للبلاد، وكذا بداخل كل من منطقة سوس والأقاليم الجنوبية للمملكة.

ويرتقب تشكل كتل ضبابية بالسهول الشمالية والوسطى وبالواجهة المتوسطية، فيما يتوقع نزول قطرات مطرية وبروز رعد فوق كل من مرتفعات الأطلس والجنوب الشرقي وجنوب المنطقة الشرقية.

وستكون السماء غائمة جزئيا بشرق الأقاليم الجنوبية وصافية إلى قليلة السحب عموما بباقي ربوع المملكة، فضلا عن تسجيل هبات لرياح قوية نوعا ما محليا بمنطقة طنجة، حيث ستكون مرفوقة بتناثر غبار محلي.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 14 و20 درجة بمرتفعات الأطلس وسهول المحيط الأطلسي الشمالية والوسطى والشمال الغربي للأقاليم الجنوبية، وما بين 26 و33 درجة بالجنوب الشرقي وبجنوب وشرق الأقاليم الجنوبية، فيما ستكون ما بين 20 و26 درجة في ما تبقى من أرجاء المملكة. أما درجات الحرارة العليا فستكون في ارتفاع.

وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية، وقليل الهيجان إلى هائج بالبوغاز، وهائجا ما بين آسفي والداخلة، وهائجا إلى قوي الهيجان ما بين الداخلة و الكويرة.

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